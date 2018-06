Análisis post partido: Suecia se lleva los tres puntos con la pena máxima marcada por el VAR

Llegó el segundo partido del Grupo F, la Selección Sueca enfrentó a Corea del Sur quien se ha convertido en un equipo que ha procurado no faltar a la fiesta grande de la Copa del Mundo, siendo ésta su novena participación consecutiva, aunque solo en dos ocasiones ha logrado superar la primera fase.

Hoy, en lo que fue sin duda un juego polémico, Suecia le arrebata los tres puntos a la Selección de Corea del Sur, con ello metiendo en grandes problemas a los alemanes quienes perdieron en su debut en el Mundial ante México.

En lo que inició con un juego de nerviosismo en el Estadio de Nizhni Novgrod y en dónde el resultado era sumamente importante, ya que ambas selecciones buscan un pase para la siguiente ronda, al silbatazo inicial Corea comenzó reteniendo de muy buena forma el balón, y apoyados en todo momento por Heung-Min Son quien vale la pena destacar, llega proveniente del Tottenham, aun con ello, los primeros 45 minutos fueron sin llegadas a la portería sueca.

La selección de Suecia por su parte, con el paso de los minutos fue ganando terreno y tuvo dos muy buenas llegadas por parte de Marcus Berg. Hay que destacar una gran atajada que tuvo el guardameta coreano Hyun-Woo Cho en el área pequeña cuando los suecos prácticamente ya cantaban el gol.

Cabe señalar que los coreanos no tuvieron oportunidades, Suecia no permitió que tuvieran llegadas, la defensiva hizo muy bien su trabajo, sin embargo la selección amarilla tampoco tuvo grandes aciertos.

Al reanudarse la segunda mitad las faltas continuaron estando a la orden del día, así como los tiros de esquina, al llegar el minuto 62´ Kim Min-Woo derribó a Claesson en el área, a lo cuál el árbitro no señaló nada y Corea del Sur busco el contragolpe, mismo que no alcanzó a llegar gracias a la destacada participación del VAR, la primera y segunda toma no arrojaban nada raro, siendo hasta la tercera imagen cuándo se aprecia cómo el defensa no tocó el balón lo que determinó la decisión de marcar la pena máxima a favor de Suecia.

El encargado de cobrar el penalti fue el central y capitán Granqvist dando un buen disparo hacia la izquierda del portero coreano, logrando la única anotación para la selección sueca. Este penalti es el quinto señalado en los últimos ocho partidos de esta Copa del Mundo, tres de ellos señalados por el VAR.

Corea del Sur intentó despertar en lo que restaba del juego intentando llegar por la banda, pero no tuvieron el efecto deseado más cuándo más cuando Hwang pudo empatar en la prolongación y remató mal.

En el minuto 70' Corea del Sur hizo uno de los cambios principales, y Lee Seung-woo entró al terreno de juego, (hay que recordar que perteneció a la cantera del Barcelona y que es una de las estrellas de su selección), entonces el partido se tornó un poco más intenso, Corea recuperó varios balones y tuvo unas cuantas llegadas pero no llegó al punto del empate.

Aunque la selección de Suecia se mostraba aún más nerviosa y ansiosa porque llegará el final del encuentro, por fin al sonar el silbato que marcaba los 90 minutos los suecos tuvieron un respiro llevándose los tres valiosos puntos.

El Grupo F se encuentra en una posición interesante, ya que México y Suecia se encuentran arriba con tres puntos, los suecos enfrentarán en el próximo juego a Alemania, quien se encuentra con 0 puntos y Corea del Sur a la Selección Mexicana quien viene de ganar al actual campeón del mundo y que hoy en día comienzan a verse en graves aprietos.