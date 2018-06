Nawalka: "Senegal es un rival muy fuerte que puede atacar muy rápido"

Tras 12 años sin disputar un Mundial, este martes Polonia debuta ante Senegal en el último encuentro de la primera jornada. Un partido que Adam Nawalka, seleccionador de Polonia, lleva preparando bastante tiempo. "Nuestra preparación para el partido con Senegal comenzó después del sorteo. Llevamos a cabo un análisis exhaustivo de los puntos débiles y fuertes (de Senegal), apuntó.

Para Nawalka, el combinado nacional africano es "un rival muy fuerte que puede atacar muy rápido y tiene jugadores muy peligrosos, que juegan en clubes de primer nivel mundial".

A pesar de una cita de tal envergadura como es una Copa Mundial, competición que ya disputó como futbolista pero que será la primera vez que lo hará con el rol de entrenador, el técnico polaco no tiene miedo. "No siento ninguna presión. Al contrario, mi país me motiva. Tengo una adrenalina positiva que me da energía", aseguró.

Cuestionado por Robert Lewandoski, la estrella del equipo, se deshizo en elogios hacia él: "Tiene un talento inmenso y es uno de los mejores del mundo", aunque matizó que para él "el equipo es lo más importante".

El entrenador de 60 años habló de forma positiva sobre el VAR: "En términos del sistema del VAR, creo que fue muy bueno que se hayan tomado esas decisiones. Estamos preparados y los jugadores tienen un gran conocimiento sobre el sistema".

Polonia y Senegal comparten el grupo H junto con las selecciones de Colombia y Japón. Este grupo es considerado por muchos y por él mismo muy igualado. "Desde el principio, sentía que este grupo es muy equilibrado. Está formado por equipos de todos los continentes, por lo que los partidos de clasificación serán muy emocionantes".

Por último, en cuanto al defensa polaco Kamil Gilk, recientemente lesionado, declaró que "no se sabe si estará disponible desde el primer partido".