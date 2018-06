Pontus Jansson: "Ha sido un día desalentador a pesar de la victoria"

Suecia consiguió una victoria importante ante Corea con un gol de penalti marcado por el capitán Granqvist, previamente concedido por el VAR. Y aunque este fue un resultado muy importante, hubo un par de cosas que dejó muy pendiente a los fanáticos del seleccionado escandinavo y es que en primera instancia se sorprendieron por la no inclusión en el once titular Victor Lindelöf y por otro lado la salida prematura de Sebastian Larsson, por molestias.

Larsson por su parte, tranquilizó a todos posterior al encuentro "Todavía continuo teniendo calambres y en primera instancia me costaba mucho afincar el pie pero ya estoy mejor, no hay peligro y podré estar disponible para el siguiente partido". Tranquilizando un poco a los suecos ya que el centrocampista es un jugador importante en el esquema de Andersson. Además también comentó "Hemos hecho un gran trabajo de preparación y se vio en la cancha"

Otra de las alarmas que había entre los aficionados fue la ausencia de Victor Lindelöf a última hora, y es que el central a pesar que tiene mucha juventud, es considerado la nueva estrella de Suecia y por supuesto que muchos estaban preocupados, Pontus Jansson fue el encargado de sustituir al central del Manchester United, y respecto a esa anécdota, Jansson comentó: "Me dijeron tarde, hablé con "Vigge" (Lindelöf) me sonrió pero me dijo que se sentía mal y tenía fiebre. Cuando me estaba preparando para el encuentro fui a verlo y vi como estaba, estaba muy triste, sintiéndose mal y llorando, así que tuve que consolarlo y luego comencé a jugar pero ha sido un día desalentador a pesar de la victoria"

Además, el central comentó como recibió la noticia que jugaría: "Me sentía un poco aterrado por la noche porque sabía que si no se mejoraba yo sería titular, hoy (ayer) amaneció mejor pero no del todo, por lo que el jugador decidió que yo sería de la partida".