Bélgica - Panamá, puntuaciones de Panamá jornada 1 Mundial Rusia 2018

Google Plus

A pesar de que Bélgica no fue capaz de concretar todas sus ocasiones, Panamá no supo como aprovechar esta falta de puntería de la selección europea. Aunque algunos jugadores panameños supieron como explotar los puntos débiles de la selección belga.

El resultado sería el esperado en un enfrentamiento entre jugadores de primer nivel y otros de ligas menores.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar

Jaime Penedo

6 | Cumpliendo. El dorsal '1' de Panamá ya sabía que iba a tener un día más que ajetreado y en el que le pondrían a prueba en numerosas ocasiones. Las que pudo parar las paró, destacando un tiro bastante bien dirigido a la escuadra izquierda de la portería en el que Penedo hizo una gran estirada. En los goles no pudo hacer nada, siendo dos de estos de definición pura por parte de Lukaku y un golazo de Mertens.

Michael Murillo

4 | Imposible. Cuando cualquier jugador ve que tiene que defender a Eden Hazard, este hace bien en tener miedo y no subestimar la calidad del extremo del Chelsea. A pesar de no ser un gran partido del ex jugador del Lille, supo como hacer daño por una banda en la que Murillo fue su única oposición.

Román Torres

5 | Incómodo. A pesar de ser el líder natural de la defensa panameña, siendo el capitán y el principal estandarte, no supo como ordenar a la defensa para detener las acometidas belgas. Se notó, en cierta parte, que el capitán no estaba acostumbrado a tener que detener a jugadores tan habilidosos.

Fidel Escobar

3 | Incapaz. Su partido se resume, rápidamente, en un intento fallido de parar a Mertens, uno de los jugadores que en mayor forma llegaba a este partido. No tener margen de reacción y que su marcaje marcara, hacen que tenga esta nota tan baja.

Éric Davis

6 | Completo. El lateral izquierdo del equipo estuvo todo el partido moviéndose y bastante participativo en todas las acciones de su equipo, además de ser el responsable de empezar muchas de las jugadas a balón parado de las que su equipo disponía, papel muy importante en este equipo donde se le da mucha importancia a ese tipo de jugadas.

Aníbal Godoy

4 | Sin importancia. Fue el menos participativo de todo el centro del campo panameño, realizando un partido en el que se le vió poco activo y sin poder asociarse con la mayoría de sus compañeros.

Gabriel Gómez

5 | Trabajador. Desde bien empezado el partido, el centrocampista supo que debía incrustarse en la defensa panameña para intentar frenar el ataque belga y sumar un hombre más. Además, era el hombre que sacaba el balón jugado en el principio de las jugadas panameñas.

Armando Cooper

7 | Omnipresente. Estuvo en todos lados y le dió la vitalidad que necesitaba al equipo para poder dirigir los contraataques. Estuvo muy participativo con Bárcenas para atacar la banda izquierda.

José Luis Rodríguez

5 | Sin ambición. El extremo derecho no supo poner a su favor todas las subidas de Meunier que atravesaba todo el campo. Puede que se hablara de otro resultado si hubiera sabido aprovechar los momentos de debilidad del jugador del PSG.

Yoel Bárcenas

7 | Puñal. Sabiendo como triangular jugadas con Cooper, supo como atacar el punto débil de Bélgica, la banda izquierda. Una banda en la que Carrasco no supo como defender con eficacia y en momentos, se le vió bastante incómodo por las acometidas panameñas.

Blas Pérez

5 | Sin utilidad. El veterano delantero panameño no supo como actuar de delantero, ya que este tuvo órdenes de bajar para defender y no estar arriba como un delantero acostumbra a hacer.

Hernán Gómez

3 | Sin estilo de juego. El seleccionador panameño no fue capaz de imprimir el estilo de juego deseado al partido, el cuál tenía muy difícil de ganar. No realizó cambios que hicieran notable un gran cambio en el juego del equipo.

Sustituciones: Tejada, Diaz, Torres

4 | Poca novedad. Las tres sustituciones fueron insuficientes para el equipo, ya que no se notó esa novedad que necesitaba este para 'sacar petróleo' del partido y rasgar algo.