Colombia se complica la vida

Colombia y Japón fueron las encargadas de abrir la primera jornada en el grupo H, el último en echar a rodar y uno de los más igualados de este Mundial. Ambas selecciones ya se enfrentaron hace cuatro años en Brasil, donde la selección colombiana se llevó la victoria por 4-1 en un partido que tuvo un claro protagonista: James Rodriguez.

El encuentro de hoy también empezaba con James como protagonista, pero esta vez por la parte negativa, ya que el centrocampista del Bayern de Múnich confirmaba los malos presagios arrancando el partido desde el banquillo por unos problemas musculares. No se iban a acabar ahí los contratiempos para Colombia, y es que en el minuto 3 de partido, un grave error de Davinson Sánchez provocaba que Carlos Sánchez cometiera penalti en su intento por evitar el disparo de Kagawa. Damir Skomina no dudó en señalar los once metros y además dejar el conjunto sudamericano con un hombre menos. Sería el mismo Kagawa el encargado de convertir la pena máxima engañando a David Ospina y colocando el 0-1.

Lejos de venirse abajo, Colombia supo rehacerse del golpe, y a pesar de jugar con diez, se hizo rápidamente con el dominio territorial y del balón, con una selección japonesa que se echó demasiado atrás con una renta demasiado corta. Se esperaba alguna modificación táctica por parte de Pékerman tras la expulsión de La Roca Sánchez, pero ni mucho menos que fuera Cuadrado quien abandonara el campo poco después de cumplirse la media hora de encuentro. En su lugar entraba Wilmar Barrios. Pero por suerte, la modificación mejoró todavía más las prestaciones colombianas. Tras un par de avisos de Falcao, él mismo iba a provocar una falta al borde del área que Quintero se iba a encargar de convertir en gol lanzando por debajo de la barrera. De ahí al descanso, Colombia supo gestionar el marcador y también su gran desgaste físico de la primera parte para conseguir un valioso empate.

Parecían despertar los japoneses en la reanudación, conscientes de la gran oportunidad que tenían para empezar el Mundial con victoria. Los de Nishino avanzaron líneas y encerraron a los cafeteros durante el primer cuarto de hora de la segunda mitad. Inui y Osako pusieron a prueba a David Ospina, que con sus intervenciones mantuvo la igualdad en el marcador. La entrada de James iba a dar aire a los colombianos, que conseguían sacudirse la presión por momentos y empezaban a dar por bueno el empate. Pero cuando menos se lo esperaban los cafeteros iba a aparecer Osako, a la salida de un saque de esquina, para poner de nuevo por delante a su país. Le quedaba un cuarto de hora a Colombia para evitar su primera derrota en este Mundial, y tuvo sus opciones para volver a empatar, con ocasiones de James y de Bacca, que entró en el lugar de Izquierdo, pero el marcador ya no se movió.

Con este resultado, Colombia se jugará gran parte de sus opciones de clasificación frente a Polonia, mientras que Japón tendrá una gran oportunidad de conseguir el pase a octavos de final frente a Senegal.