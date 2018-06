M'Baye Niang: "Hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades y estamos muy satisfechos"

La selección de Senegal llegaba al Mundial de Rusia 2018 con ganas de competir por todo. Enmarcada en el grupo H, hoy debutaba frente a la selección de Polonia, décima en el ranking de la FIFA. Una de las claves del partido ha sido el delantero del Torino Niang, M'Baye Niang, que ha sido elegido como mejor jugador del encuentro. Tras el partido, el atacante ha realizado una breve comparecencia ante los medios de comunicación.

El jugador del Torino se ha mostrado muy feliz y satisfecho tras el partido ante Polonia: “Hemos trabajado fuerte durante toda la semana para jugar frente a la selección nacional polaca, y hemos seguido todas las instrucciones a la perfección para conseguir la victoria”, ha señalado. El autor del gol que ha dado el triunfo a Senegal ha continuado haciendo alarde del momento tan feliz que vive: “Es un honor estar entre los veintitrés seleccionados para el Mundial y hoy hemos empezado con una victoria. Estamos muy satisfechos, el buen trabajo se ha notado y hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades. En especial hemos hecho un gran partido en lo colectivo”, admitió.

El tanto de la victoria no ha estado exento de polémica. Los polacos han reclamado su ilegalidad, al considerar que el jugador senegalés no podía entrar al terreno de juego porque Polonia no tenía el balón controlado, y por lo tanto el gol no debería de haber subido al marcador. El jugador del Torino ha defendido la legalidad de su tanto: “Cuando volví al césped era una acción favorable a Polonia y podía regresar. Vi la oportunidad, probé suerte y me permitió marcar mi primer gol en una cita mundialista”, comentó.

La victoria de Senegal le da un gran impulso para que, contra todo pronóstico, logren clasificarse para los octavos de finales de Rusia 2018.