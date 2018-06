Polonia – Senegal, puntuaciones de Senegal jornada 1 Mundial Rusia 2018

Google Plus

El Mundial de las sorpresas, así ha sido tildada la Copa del Mundo tras los encuentros de la primera jornada, porque así ha sido, los equipos a priori favoritos no están cumpliendo con lo esperado, y si en grupos aparentemente cerrados ha habido gratas sorpresas, en el a priori más abierto no iba a ser menos. Senegal ha superado claramente a Polonia en el último partido de la primera jornada de la fase de grupos.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar

Khadim N’Diaye

6 | Seguridad. Muy sobrio el guardameta del equipo africano, seguro en los balones aéreos, y realizando paradas de mucho nivel cuando se ha necesitado, como en la falta que dispuso Lewandowski al poco de comenzar la segunda mitad. Buen partido del guardameta.

Moussa Wague

5 | Cumplidor. Hizo su trabajo, Grosicki le complicó la vida en la primera mitad, pero tras el gol de su equipo cerca del descanso ganó enteros y anulo al extremo polaco en la segunda parte. Correcto partido del lateral

Kalidou Koulibaly

7 | Infranqueable. Su tarea en el choque de esta tarde no era nada sencilla, parar a Robert Lewandowski. Lo consiguió, y no solo consiguió pararlo, sino que también consiguió que el delantero del Bayern Múnich no se mostrara cómodo en ningún momento del choque. Le anuló.

Salif Sane

6 | Buena pareja. El complemento de Koulibaly, partido muy completo de Sane complementando a su compañero, listo, sobrio, y sobretodo, generoso. Las coberturas sobre el delantero polaco cuando este superaba la marca de su compañero fueron perfectas.

Youssuouf Sabaly

5 | Correcto. Buen partido del lateral zurdo senegalés, si bien concedió alguna llegada de Kownacki cuando este entró en el choque, tuvo muy controlado a Blaszczykowski durante todo el encuentro, impidiendo que el polaco fuera peligroso.

Alfred N´Diaye

5 | Apoyo. Ágil, y sobretodo, rápido en el corte y la anticipación en el medio campo, actuó en muchas ocasiones como tercer central incrustándose entre los dos compañeros. Cortó una clara ocasión en el primer tiempo desde dentro de su propia área.

Idrissa Gana Gueye

6 | Decisivo. En el futbol siempre se dice que hay que chutar cuando lo tengas claro, pese a que estés lejos, y Gueye lo tuvo claro, de un disparo suyo desde la frontal, llegó el 0-1 tras golpear en Cionek. Abrió la lata y permitió a su equipo irse al descanso por delante en el marcador, lo que otorgó tranquilidad.

Sadio Mane

5 | Discreto. Se esperaba mucho más en el debut en un Mundial de una de las estrellas emergentes de África. Por fortuna, el partido de su equipo fue lo suficientemente bueno como para llevarse los tres puntos sin necesidad de que Mané hiciera un gran partido.

Mbaye Niang

8 | Listo. El mejor jugador del partido. El delantero hizo lo que quiso en el césped, volvió locos a los centrales durante todo el partido, y en una jugada de listo, de aprovechar que el rival no está atento hizo el 0-2 tras un triple error en la zaga polaca. Fue la sentencia del choque para el equipo africano.

Mame Diouf

5 | Desaparecido. Le costó mucho general peligro al delantero senegalés. Siempre encimado por el contrario, y de punta de lanza de un equipo que prefiere jugar al contragolpes, le costó adaptarse al choque.

Ismaila Sarr

6 | Conductor. Una vez que la pelota pasaba de la línea de medios, era el encargado de llevar los contragolpes del equipo senegalés. Estuvo incisivo, rápido y peligroso, aunque no dispuso de ocasiones para sumar tantos en su cuenta.

Moussa Konate

5 | Desapercibido. Que uno de los tres cambios cuando salte al césped siga cumpliendo el mismo trabajo que el compañero al que sustituye siempre es una buena noticia. No se notó cuando Konate entró al césped, pues siguió cumpliendo el papel de su compañero.

Cheik N´Dioye

5 | Peleón. Salió a falta de 20 minutos para el final sustituyendo a Diouf, y lo peleó todo, sin fortuna.

Cheikhou Kouyate

S.C. | Sin tiempo. Cuatro minutos y para perder tiempo fue la participación de Kouyate en el choque.

Aliou Cisse

8 | Genial. Supo leer lo que necesitaba el equipo en cada ocasión. Acertó en el planteamiento, en los cambios y en el tipo de juego que necesitaba su equipo. Brillante planteamiento del seleccionador senegalés.