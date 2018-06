¿Por qué Griezmann fue reemplazado ante Australia?

Google Plus

Francia debió luchar demasiado por conseguir los tres puntos ante un Australia que le cerró los caminos. El primer tanto, lo convirtió Antoine Griezmann desde los doce pasos tras sancionarse un penalti por el VAR, luego los oceánicos igualaron hasta que, finalmente, Paul Pogba marcó el gol del triunfo.

Una vez finalizado el encuentro, la FIFA dio a conocer al hombre del partido que fue el autor del primer gol, Antoine Griezmann. Pero, ¿por qué Didier Deschamps decidió quitarlo del campo de juego para que su lugar sea ocupado por el delantero Olivier Giroud?

Francia necesitaba imperiosamente el gol del triunfo y estaba ante un equipo australiano que cada vez defendía más cerca de su portería lo que le impedía al conjunto francés poder crear situaciones de gol.

Hasta en el penalti a su favor lo consiguió en una jugada aislada en la que Griezmann cae en el área, el defensor le comete infracción y, por eso, el VAR se hace presente, se revisa la jugada que, finalmente, se sanciona el penalti a favor de Francia en el que el delantero colchonero cambia por gol.

Pocos minutos después, y desde la misma vía de la pena máxima sancionada por el VAR fue que los conducidos por Bert van Marwijk anotaron la igualdad a través de Mile Jedinak. De esta forma, el partido se le hacía a Francia más complicado.

Deschamps creyó la clave estaba en el banco de suplentes para volver a conseguir la ventaja. Por eso, mandó al campo de juego a Nabil Fekir, el futbolista del Olympique de Lyon, y Olivier Giroud. El segundo, era predecible para ayudar a Griezmann que estaba sólo dentro del área, pero lo que menos iba a imaginar el número 7 era que el hombre del Chelsea iba a reemplazarlo.

Todo se vio en su cara que no estaba conforme con la modificación, todo lo contrario, pero de todas maneras se sentó en el banquillo para observar los 20 minutos faltantes.

A pesar de eso, no fue el mejor partido del goleador del equipo colchonero, no estuvo preciso en la definición, no pudo ejecutar de forma perfecta las faltas directas o en los cabezazos como nos tiene acostumbrados en su Atlético de Madrid de ser tan decisivo y concreto en cada situación que se le presente, una de las claves en el equipo de Diego Simione.

El que ingresó fue Giroud. El futbolista que se desempeña en la Premier League le aportó lo que faltaba a su equipo y, con una asistencia de cabeza a Paul Pogba, le bastó al futbolista del Manchester United para marcar, definitivamente, el gol del triunfo para Les Bleus.

Ahora, el próximo partido de Francia será ante Perú, que tuvo un buen rendimiento ante Dinamarca pero que no lo acompañó el resultado ya que cayó derrotado por 1-0. Esa será la próxima prueba para Antoine Griezmann que quiere estar a la altura de los mejores futbolistas de la Copa del Mundo.