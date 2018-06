Aquella noche en la que todo cambió

El Mundial de Rusia ha llegado… y desgraciadamente para la imagen del soccer, la selección americana no está presente en el mayor show del fútbol. Este hecho dolió mucho dentro de la federación y en especial dentro del departamento de marketing de la MLS.

Como todo en la vida, nada es tan importante como en un principio parece. A pesar de la no clasificación para el Mundial de Rusia 2018, la Major League Soccer tendrá una oportunidad de oro para promocionar el soccer en 2026.

La MLS ha pausado su competición dejando como únicas competiciones activas la USL y la US Open Cup. La Major League Soccer llegará en dos semanas con la tranquilidad de qué en 2026, todos los ojos del planeta estarán sobre Estados Unidos.

Desde la llegada de David Beckham a LA Galaxy y la menos mediática llegada de Henry a la franquicia de Red Bull han pasado muchos años. Esta temporada, todos los aficionados al fútbol y en especial los seguidores de la MLS, tuvimos la oportunidad de presenciar una de las escenas más mediáticas de la historia del soccer.

La esperada llegada de Zlatan

A principios de este año, el medio Soccerex presentó un informe el cual recogía los 100 clubes más con más poder económico.

LA Galaxy, New York Red Bulls, Seattle Sounders, New York City y NE Revolution entre los más ricos

El estudio en cuestión tenía en cuenta diversos factores como los activos, deudas, presupuesto bancario y la capacidad de los equipos para realizar inversiones. El estudio de Soccerex recogió que la MLS tiene 5 equipos entre los 30 más ricos del mundo. Las conclusiones son claras: La Major League Soccer es el segundo mercado con más poder en este deporte llamado fútbol.

La MLS y el show-business

En el pasado mercado invernal, la MLS movió ficha para traer a Norteamérica a uno de sus grandes activos actualmente: Zlatan Ibrahimovic.

El gigante llegó a LA Galaxy con el objetivo de incrementar LA Galaxy que no están en su mejor momento

Zlatan debutó en el primer derby de Los Ángeles en la historia del fútbol estadounidense.

En un impresionante partido contra Los Ángeles FC, (el equipo donde actualmente milita Carlos Vela anteriormente en la Real Sociedad), el debutante Zlatan Ibrahimovic entró pasado el segundo periodo del partido, pero no le faltó tiempo para dejar una magnífica actuación que pasará a la historia de la competición. Una espectacular volea desde 35 metros.

La MLS perdió una gran oportunidad mediática

Fue un hito histórico. El debut de uno de los jugadores más polémicos y mediáticos en la historia del fútbol europeo debutó en la MLS. Zlatan Ibrahimovic entraba en escena.

La expectación por el debut de Zlatan era de nivel internacional. Lo que el jugador generó fue una absoluta locura. La MLS era conocedora del tirón comercial del jugador sueco, y utilizó todo su poderío mediático para poner el nombre de la MLS en el memorándum del fútbol mundial.

Lo cierto es que desde la liga se lleva intentando durante años el dar a conocer su producto. Conocedores del escalón inferior deportivo que todavía tiene la MLS (en comparación con las ligas más importantes), y atrayendo de cada vez más a jugadores de renombre, desde USA se aprovechó el bagaje en otros aspectos que rodean a este show-business para posicionarse en el escaparate mundial.

Desde la dirección de la MLS se sabe desde hace ya años que, para competir con las grandes ligas como la NBA de baloncesto, la NFL de fútbol americano o la NHL de hockey, e incluso la MLB de béisbol, ha de hacerse fuerte en el terreno de imagen. Es decir, cuidar el marketing.

Todo preparado para el espectaculo

La ciudad de Los Ángeles se presentaba con una maravillosa tarde de primavera. Como si fuera consciente de que tenía sobre sí la atención de millones de aficionados al fútbol, miles de aficionados al fútbol se volcaban a las afueras del StubHub Center. Era el primer Derby de Los Ángeles.

Zlatan había aterrizado hacía escasos días en la ciudad. La MLS tenía listo empezar el espectáculo. Se presentaba un día grande para el soccer.

Zlatan empezó desde el banquillo. El escenario era idílico, un día soleado, un derby anunciado desde varias semanas, y lo más importante: todas las miradas puestas en un partido MLS. Todo el mundo esperaba para ver al jugador más mediático de los últimos años.

Por otro lado, la nueva franquicia LAFC, con miles de aficionados en sus gradas y una clara llamativa a través de las redes sociales, se adelantó 0-3. La sorpresa era evidente.

Parecía que el debut de Zlatan iba a quedar sepultado. El jugador saltó al campo con un 1-3… pero al instante de entrar… un espectacular gol desde 35 metros. Todas las cámaras se centraban en las reacciones de Zlatan y los aficionados.

Algo completamente imposible en Europa sucedió. Las cámaras grabaron desde el mismo césped la celebración de Ibrahimovic. Primeros planos. Fotos para la historia… y portada en todo el mundo. Todo salió a la perfección. El torso espartano de Zlatan quedó guardado para la historia de la MLS.

Es innegable que desde USA se sabe enamorar a cualquier persona que se muestre mínimamente interesado en cualquiera de sus productos. El deporte no ocupa un lugar diferente al de la industria de Hollywood o al de un concierto de rock. Es un gran negocio, su negocio. El aficionado pudo seguir la celebración del equipo prácticamente en primera persona.

En las redes sociales también se vivió lo sucedido aquella tarde soleada en California. A los pocos instantes, la cuenta oficial de la liga publicó las imágenes del histórico gol. Aficionados que apenas sabían de la existencia de la MLS, se vieron sorprendidos por el espectacular gol de la nueva estrella de LA Galaxy. Finalmente, LA Galaxy ganó 4-3 en el descuento.

La gran revolución

En USA no existen los derechos televisivos tal y como los conocemos en Europa. Todo está a favor de la imagen y del marketing. Todo accesible a cualquiera. El objetivo no es vender una imagen de TV, si no vender un producto televisivo que cause expectación en todo el mundo.

El show era prácticamente algo asegurado, y si a eso le añadimos cientos de aficionados pendientes de la actuación de un jugador, se pone la guinda a este gran pastel mediático.

El gol en el descuento bien te lo firmaba una gran super producción de Hollywood. Fue tan perfecto que bien parecía un escenario planeado anteriormente. Una remontada de ensueño para cerrar el primer derby de la ciudad de las estrellas. Se cumplió el objetivo: la MLS fue noticia en todo el mundo.