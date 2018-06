Túnez vs Inglaterra: puntuaciones de los ingleses

Google Plus

Victoria in extremis de la Inglaterra de Gareth Southgate ante una correosa Túnez que se dio con un canto en los dientes encontrándose con un 1-1 totalmente inmerecido al descanso. Buena actuación de Inglaterra aunque tuvo fases de desconexión y bloqueo, sobre todo en la segunda mitad.

Southgate

6| Alineó un equipo ofensivo dentro de lo defensivo del esquema de cinco defensas. Estuvo bien en los cambios quitando a Sterling y a Alli, quizás tarde, para meter gente eléctrica, y tras el 1-2 rápido paró el partido metiendo a Dier.

Pickford

6| No tuvo demasiado trabajo, casi para el penalti y estuvo bien con los golpeos largos.

Trippier

7| Muy buen partido del del Tottenham. Buenas internadas por la derecha, buenos centros y liderazgo. Sale reforzado.

Walker

5| Su puntuación desciende sensiblemente por el error de infantiles que le costó un gol a Inglaterra. A parte de eso, el lateral, hoy central, del Manchester City cuajó un buen partido, con buenos pases al espacio y bien atrás. Se libra.

Stones

7| Partido muy serio del central del City que estuvo muy seguro en todo momento, bien al corte y fino en la salida de balón. Buen partido.

Maguire

9| Su juego aéreo es una barbaridad, y no me extrañaría que Southgate optase por él únicamente por lo que les puede dar por arriba en jugadas a balón parado. Todo iba a él, y todo lo ganaba por arriba. En un remate suyo se produce el primer gol.

Young

8| Incisivo partido del carrilero del United que no paró de atacar y centrar. No sufrió mucho atrás pero no le salieron las cosas arriba.

Henderson

8| Fue el líder del centro del campo lastrado por un mal encuentro de sus dos acompañantes. Podría ser el capitán tranquilamente. Buenos pases y buen criterio.

Lingard

6| No fue tampoco su partido aunque no empezó mal. Tuvo el gol en varias ocasiones y las desperdició. Terminó por irse al banquillo.

Alli

5| No brilló en ningún momento. Desde que supuestamente empezó a tener molestias hasta que fue sustituido en el 80 para que entrase Loftus-Cheek, ni apareció. Se necesita muchísimo más de él.

Sterling

5| Falló cosas difíciles de fallar y decidió mal en ocasiones importantes. Aún así ha trabajado muy bien en corto y en largo, entre líneas y cayendo a banda. No fue su día. Se fue sustituido por Rashford.

Kane

9| Es el héroe inglés. No faltó a su cita con el gol, como era de esperar. Está siempre ahí, y no falla. Muy importantes sus movimientos para el equipo inglés. Marca dos goles en su debut mundialista, uno de ellos, en el descuento, para dar la victoria a Inglaterra. No hay más que decir.

Rashford

6| Era la esperanza de Inglaterra y entró para revolucionar, crear y acabar jugadas ofensivas, por Sterling. Lo intentó y creó problemas a la defensa tunecina.

Loftus-Cheek

5| Salió por un desacertado Alli. Le dio un poco de vidilla al ataque aunque tampoco le salió nada.

Dier

S/C| Salió tras el 1-2 a cerrar el partido por Lingard.