Lukaku, MVP del Bélgica-Panamá

No es nada sorprendente que Romelu Lukaku acabe siendo MVP de un partido en la selección de Bélgica. Pero dicho de paso, no es nada sencillo acertar que lo sea.

La selección de Bélgica de fútbol, posiblemente, cuente con una de las plantillas con más talento del panorama futbolístico actual. Línea por línea cuenta con estrellas en las posiciones más destacadas, partiendo desde la portería, en la que encontramos con Courtois, uno de los mejores porteros del mundo, pasando a defensores de la calidad de Alderweireld y Vertonghen, un centro del campo plagado de jugones como Kevin De Bruyne, Fellaini, Tielemans y Dembélé y en la delantera tales como Carrasco, Hazard, Batshuayi, Mertens o el propio Romelu Lukaku.

Es a lo que me refería con lo que no es nada sencillo intuir a primeras de cambio quién puede lograr ser el mejor jugador del partido. Cualquiera de los anteriormente mencionados puede obtenerlo, no sorprendiendo por la elección.

Pues bien, en el primer partido de esta gran selección en el Mundial de Rusia de 2018, un partido que ganaron sin mucho esfuerzo a la selección de Panamá por 3 goles a 0, con un primer gol de mucha calidad de Mertens, el atacante del Napoli, y con un doblete del delantero del Manchester United, Lukaku. Una selección que llega con unas aspiraciones bastantes grandes para hacer un buen Mundial y así poder dejar de ser un equipo aspirante y ser una realidad, ya que en la Eurocopa 2016 de Francia fue un fracaso absoluto para ellos.

Panamá peleó todo lo que pudo hasta que la calidad de los belgas les superaron por completo e hizo inútil cualquier esfuerzo panameño. Les bastó tres chispazos para acabar con ellos. A medio gas, Bélgica acabó arrollando.

Un primer gol de Mertens desde la esquina derecha del área que empalmó de empeine seco que batió por la escuadra izquierda al meta Penedo que poco pudo hacer. Luego vendrían los goles de Lukaku, un primer gol de cabeza tras una espléndida asistencia de De Bruyne que le hizo rematar totalmente a su antojo y el otro tras un gran contra ataque que acabó picando sutilmente al meta panameño.

Tras un gran despliegue físico, ser un comedero de cabeza para la defensa y un doblete, permitió que Romelu Lukaku fuese nombrado mejor jugador del partido ante Panamá.