Hazard deja abierta la puerta a un cambio de aires

El extremo belga del Chelsea Eden Hazard, que se encuentra concentrado con su selección disputando el mundial de Rusia, ha dado de qué hablar en las últimas horas debido a las declaraciones dadas donde informaba que “el Real Madrid sabe lo que debe hacer si quieren ficharme, no quiero ir allí solo por el mero hecho. Debe haber un proyecto”.

Para nadie es un secreto que desde ‘la casa blanca’ son fieles admiradores del jugador belga. El último ganador de la Uefa Champions League, estaba interesado en fichar al extremo del Chelsea, pero ante la salida de Zinedine Zidane (era su principal admirador) el interés de los españoles ha bajado un poco, pues su nuevo entrenador no ha dicho nada aún.

Quiere un mejor equipo

Sin embargo desde Londres, aspiran a que el jugador belga cambie de opinión, y decida quedarse en el Chelsea, pero ante esto Hazard sabe que mientras no decidan el futuro del próximo técnico, sea que Conte se quede o se vaya, no puede comprometerse aún. "Espero para ver si el entrenador se queda o se va. Si me quedo, es para que el club sea mejor que la temporada pasada” afirmaba Hazard desde Rusia donde se encuentra con su selección.

Concentrado en la selección

Después de la brillante actuación que presentó con su selección en el debut, donde enfrentaron a Panamá, y participó del segundo gol, además de realizar una asistencia en el tercer gol, Hazard agregó "todavía hay un proyecto en Chelsea aún me quedan dos años de contrato. Si tengo una buena Copa del Mundo, las cosas serán más fáciles”.

Y es que el jugador belga, lo ha ganado todo en el conjunto londinense, excepto la liga de campeones la cual le ha sido esquiva al extremo del Chelsea, “la temporada pasada fue decepcionante por la forma como perdimos frente al Barcelona no quiero quedarme para que seamos más pobres", concluía Hazard.