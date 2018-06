Resumen Dinamarca 1-1 Australia en Mundial Rusia 2018

Google Plus

FINAL. Empate entre Dinamarca y Australia, el resultado le viene mejor a los daneses, pero ambos se jugaran el pase a octavos en el último partido. Francia puede certificar su pase si gana esta tarde a Perú.

Min. 90+ Disparo de Braithwaite, atrapó Ryan.

Min. 90+ Habrá córner para Dinamarca, peligro.

Min. 90 Tres minutos de añadido.

Min. 88 De nuevo Schmeichel... esta vez disparó Leckie, que fue un poco estorbado por Juric.

Min. 87 ¡Paradón de Schmeichel! Gran disparado de Arzani que está muy metido en el partido tras su entrada en el 68.

Min. 87 Hubo cambio en Australia, se marchó Rogic, uno de los mejores del equipo, para dejar su lugar a Irvine.

Min. 86 Recta final del encuentro, pocas ocasiones. Ha visto Sisto amarilla por protestar.

Min. 75 Gran partido de Leckie, hizo la jugada él solo, se metió en el área hasta que probó suerte con el disparo.

Min. 74 No va a poder continuar Nabbout. Entra en su lugar Juric.

Min. 73 Se para el encuentro, parece que se le ha salido el hombro a Nabbout, él mismo lo ha notado al instante.

Min. 72 ¡Respuesta de Sisto! Disparo desde la frontal, llegó a tocar Mooy, pero el esférico rozó el palo derecho.

Min. 71 Otro más, ahora es Rogic quien prueba suerte, atrapa bien abajo Scmeichel.

Min. 70 ¡Mooy arriba! Que disparo se ha sacado desde la frontal, el balón pasó muy cerca de la portería del guardameta del Leicester.

Min. 67 Segundo cambio en Dinamarca, se ha marchado Jorgensen y ha entrado Cornelius. También cambio en Australia, se ha marchado Kruse para dejar su lugar a Arzani.

Min. 67 ¡Dalsgaard a cóner! Cerquita de marcar Australia, un centro que despeja mal Scheichel y menos mal que el lateral estuvo atento.

Min. 65 Mucho juego en el centro del campo por parte de ambos equipos, mucha indecisión, prisas, minutos sin ocasiones.

​Min. 57 Primer cambio en Dinamarca, se marcha Poulsen, que tiene amarilla, y entra Braithwaite.

​Min. 55 Australia tampoco se esconde, llegadas de ambos equipos a ambas áreas.

​Min. 51 Ha salido mejor Dinamarca en esta segunda mitad, al igual que al inicio, con peligro y a por el gol.

​Min. 45 ¡Comienza la segunda parte!

Descanso. Se adelantó Dinamarca gracias al golazo de Eriksen, pero empató Jedinak de penalti en el 37 gracias al VAR.

​Min. 45 Dos minutos de añadido.

Min. 41 Apunto estuvo Sainsbury de marcase en propia meta, menos mal que Ryan ha estado atento. Esta acción viene de una falta votada por Eriksen desde el lateral del área.

​Min. 37 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Australia! Como hizo ante Francia, Jedinak no falla y anota el penalti. Empata el conjunto australiano. Schmeichel intentó distraer al capitán, pero éste no se puso nervioso.

​Min. 36 ¡Penalti a favor de Australia! Ha sido mano de Poulsen, además amarilla para el danés. Se perderá el partido ante Francia de la última jornada.

​Min. 35 Remate de Leckie en el área tras el saque de esquina, dio en un jugador danés y Mateu que es avisado por el VAR.

​Min. 34 Córner para Australia, tras un robó que pudo ser falta sobre Poulsen, pero el colegiado no pitó nada.

​Min. 31 Juego parado, ha caído Rogic, podría haber pitado falta perfectamente el colegiado español.

​Min. 23 DATO: Este es el octavo partido que juega Australia en un partido oficial ante una Selección europea, tan solo ha ganado uno, ante Serbia en el Mundial 2010 en Sudáfrica.

​Min. 23 ¡Vaya gol ha fallado Jorgensen! Centro de Dalsgaard, su cabezazo, muy potente, se marcha fuera.

​Min. 22 Tiro de Rogic, se atreve a probar suerte. Se marcha fuera.

​Min. 21 Tiro de Sisto desde la frontal, atrapa Ryan. Que bien se le quedó el balón para golpear.

​Min. 11 Intenta despertar Australia tas el golazo de Eriksen. Han tenido dos córners a favor, pero sin mucho peligro.

​Min. 6 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL de Dinamarca! Anota Eriksen, vaya gol ha metido el del Tottenham. Gran pase de Jorgensen al "10" para que la estrella danesa ponga cerca de los octavos a su país.

​Min. 4 ¡Uy! Remate de Leckie, solo en el punto de penalti, se marcha arriba por poquito.

​Min. 4 Habrá córner para Australia, llega tras un buen contraataque de "los canguros"

​Min. 1 Remate de Delaney a centro de Sisto, se marcha fuera. Empieza fuerte Dinamarca, los octavos de final en juego.

​Min. 1 Primera falta peligrosa para Dinamarca. Puso el balón en juego Eriksen, el balón sale por la línea de fondo, será córner.

Min. 1 Cuenta atrás... 5... 4... 3... 2... 1... ¡Comienza la segunda jornada del Grupo C! ¡Arranca el Dinamarca - Australia!

13:58 Ya tenemos el sorteo de campos hecho, los colegiados del campo son todos españoles, debut de Mateu Lahoz en un Mundial.

13:55 Tras ello, ¡suena el himno de Australia!

13:53 Los jugadores ya están en el terreno de juego... ¡Suena el himno de Dinamarca!

13:47 Por otro lado, estos son los once elegidos por el seleccionador holandés: Ryan; Behich, Miligan, Sainsbury, Risdon; Mooy, Jedinak; Kruse, Rogic, Leckie; Nabbout.

13:46 ¿Qué tal? Menos de quince minutos para que arranque el encuentro, ya tenemos alineaciones. Por un lado, la de Dinamarca: Schmeichel; Larsen, Christensen, Kjaer, Dalsgaard; Eirksen, Schone, Delaney; Sisto, Jorgensen, Poulsen.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Dinamarca vs Australia en vivo, perteneciente a la 2ª jornada del Mundial de Rusia 2018. El encuentro tendrá lugar en el Cosmos Arena a partir de las 14:00 horas.

Fotomontaje VAVEL

Ambas selecciones luchan por objetivos diferentes, Dinamarca está a un paso de certificar su pase a octavos de final, mientras que Australia debe ganar para meterse en la lucha. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El español debutará en un Copa del Mundo | Foto: Getty Images Europe

Ya debutó en la anterior jornada como cuarto árbitro, pero ahora será el colegiado principal en este Dinarmarca vs Australia, Antonio Miguel Mateu Lahoz. El valenciano comenzó a arbitrar en el año 1992 y llegó en la temporada 2008/2009 a la Primera División del fútbol español, un hombre de dialogo que no permite ni faltas de respeto ni juego sucio, a la mínima es de parar el partido y sacar tarjetas si no siguen sus instrucciones. Desde 2011 es árbitro FIFA, partidos amistosos, pero su debut en competición oficial fue un Mundial Sub-20 en el año 2015 arbitrando dos partidos. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 también arbitró dos encuentros. Otros tres en el Mundial Sub-20 el año pasado, entre ellos la semifinal que enfrentó a Italia e Inglaterra. Este partido será su debut en una Copa del Mundo.

Foto: FIFA.com

El Samara Arena albergará seis encuentros de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, incluida una eliminatoria de octavos y otra de cuartos de final. Costa Rica inició aquí su andadura en el torneo contra Serbia el día 17 de junio, mientras que, el 25 de junio, la selección anfitriona disputará en esta cancha su último partido de la fase de grupos contra Uruguay. Con un aforo de 45.000 personas, el Samara Arena se caracteriza por los motivos del espacio exterior que ha incorporado a su diseño. La fachada del estadio es una cúpula transparente que recuerda a un platillo volante o a una nave espacial, en un claro guiño al papel fundamental que ha tenido Samara en la exploración espacial rusa y mundial.

Yussuf Poulsen | Foto: Getty Images Europe

Poulsen: "En la fase de clasificación jugamos mucho mejor y, aunque ante Perú la actitud fue sobresaliente, necesitamos mejorar y tomar decisiones más rápidamente".

Bert van Marwijk, seleccionador de Australia | Foto: AFP

Bert van Marwijk: "Será difícil jugar ante Dinamarca, pero cada día tenemos más confianza en la forma en que queremos jugar y eso es muy importante. Espero también que creemos más ocasiones"

Age Hareide y Poulsen en rueda de prensa | Foto: Getty Images

Age Hareide: "Christian es un jugador que puede cambiar un partido e intentaremos que participe en el juego lo máximo posible".

Estadísticas de los enfrentamientos: Dinamarca y Australia se han enfrentado en tres ocasiones, dos han caído del lado danés y uno del lado australiano. Con cinco goles a favor y dos en contra para Dinamarca. Este cuarto enfrentamiento será el primero en partido oficial.

Mile Jedinak celebra el tanto del empate | Fotografía: Getty Images

Australia estuvo cerca de dar la sorpresa ante Francia, mantuvieron el empate hasta el minuto 87 que es cuando Pogba hizo el 2-1 definitivo. Los hombres de Van Marwijk llegaron incluso a dominar el algunas fases del partido.

Australia afronta esta segunda jornada del Mundial como tercera de grupos, con cero puntos, dos goles en contra y uno a favor, esto es lo que le hace estar delante de los peruanos en este grupo C.

Christian Eriksen, el centrocampista del Tottenham y Dinamarca | Foto: FIFA

Dinamarca se llevó su primer partido de este Mundial 2018 ante Perú, con un gol en el minuto 59 de Yussuf Poulsen gracias a un error de Pedro Gallese. El partido se lo podría haber llevado cualquiera de los dos, pero cayó del lado danés.

La Selección de Dinamarca ganó por uno a cero ante Perú en su primer partido de este Mundial de Rusia 2018. A día de hoy ocupan la primera plaza junto a Francia, ante Australia están ante la oportunidad de certificar su pase a octavos de final.