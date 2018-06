Previa Dinamarca – Australia: combinados con objetivos diferentes

Google Plus

La Selección danesa viene de ganar por la mínima ante Perú, mientras que Australia le puso complicadas las cosas a Francia y a punto estuvo de llevarse un merecido empate ante una de las favoritas. Para este partido, ambos combinados llegan con distintas preocupaciones.

Por un lado, Dinamarca querrá llevarse otros tres puntos y jugarse con Francia el primer puesto en el último partido en el caso de que los galos ganen su encuentro. Por el otro lado, Australia está obligada a ganar si quiere vivir unos octavos de final, para no desprenderse de los primeros y sobe todo igualar a puntos a sus rivales en este partido y depender totalmente de sí mismos ante Perú.

Un grupo donde el segundo puesto está muy cara, si todo va según lo previsto, Francia será primera de grupo al tener futbolistas del primer nivel, por lo que el segundo puesto está muy abierto entre tres selecciones que quieren dar que hablar al mundo, que mejor escaparate que este.

Victoria por la mínima

La Selección de Dinamarca comenzaba su Mundial ante Perú, una selección que lleva sin disputar un torneo de este calibre desde 1982, que se disputó en España. La primera parte estuvo marcada por la lesión de Williams Kvist, que tuvo que ser sustituido por Lasse Schone en el 35 de partido.

Cerca del descanso, Christian Cueva, jugador del Sao Paulo, fallaba un penalti que podría haber puesto por delante a los peruanos. En la segunda mitad del partido, concretamente en el minuto 59, Yussuf Poulsen hacia el primer y único gol del partido para dar la victoria a su país y para así poner muy de cara el pase a la siguiente ronda de este Mundial, el de las sorpresas hasta este momento.

Cerca de dar la sorpresa

Australia se enfrentaba a Francia en su primer partido de este Mundial de Rusia 2018. La primera parte no fue buena por parte de ambas selecciones. Ya en la segunda mitad, Anotine Griezmann anotaba de penalti, pero cuatro minutos después empataba Mile Jedinak, jugador del Aston Villa, también de penalti.

El conjunto australiano tras el partido ante Francia | Foto: gettyimages

Cuando las cosas pintaban bien para “los canguros” llegó el gol en propia de Aziz Behich, algo que nunca quieres que te ocurra, pero menos en un Mundial cuando estas a punto de empatar con la finalista de la Eurocopa en 2016 y una de las favoritas para este trofeo.

Precedentes entre ambos equipos

Estos dos equipos se han visto las caras en tres ocasiones este siglo XXI. La última vez fue en 2012, un amistoso internacional en el que Dinamarca ganó por dos a cero con goles de Daniel Agger de penalti y de Andreas Bjelland.

La única vez que Australia ganó a Dinamarca fue en 2010 por la mínima. Pero en 2007 volvieron a caer por un gol a tres. Las estadísticas no están con ellos, pero en el fútbol, como en todos los deportes, estos datos están para romperlos.

Árbitro del encuentro

Ya debutó en la anterior jornada como cuarto árbitro, pero ahora será el colegiado principal en este Dinarmarca vs Australia, Antonio Miguel Mateu Lahoz. El valenciano comenzó a arbitrar en el año 1992 y llegó en la temporada 2008/2009 a la Primera División del fútbol español, un hombre de dialogo que no permite ni faltas de respeto ni juego sucio, a la mínima es de parar el partido y sacar tarjetas si no siguen sus instrucciones.

Desde 2011 es árbitro FIFA, partidos amistosos, pero su debut en competición oficial fue un Mundial Sub-20 en el año 2015 arbitrando dos partidos. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 también arbitró dos encuentros. Otros tres en el Mundial Sub-20 el año pasado, entre ellos la semifinal que enfrentó a Italia e Inglaterra. Este partido será su debut en una Copa del Mundo.

