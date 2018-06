Renard: "Hemos jugado bien y hemos tenido muchas ocasiones, pero esto es fútbol"

Google Plus

El primer partido de la jornada del miércoles, la segunda ronda de la fase de grupos del mundial, nos deja ya a la primera selección eliminada, Marruecos. La selección marroquí no ha conseguido un solo punto en los dos partidos que ha disputado, ha perdido frente a Portugal 1-0 y de igual manera que frente a Irán, siendo superior en ambos partidos y con posibilidades de llevarse algo mas que las dos derrotas.

El partido ante Portugal ha tenido alguna una acción polémica y Renard, seleccionador marroquí, no ha querido dejar pasar la oportunidad de expresar su punto de vista en ciertas jugadas, sobre todo en las que han tenido que ver con Pepe. Renard les dijo a los periodistas que revisaran las imágenes en las que el central portugués cometió varias acciones punibles, el seleccionador terminó enfadado el partido debido a estas decisiones, ademas se le puede observar en imágenes en el túnel de vestuarios durante el descanso conversando con el árbitro denunciando las acciones de Pepe.

Renard, aun con sus quejas a la actuación arbitral, quiso dedicar unas palabras a sus jugadores, de los que se siente muy orgulloso y que también el país debe estarlo debido a que hace 20 años que no llegaban a una cita mundialista y que ademas lo han hechocon una gran actuación, pues aunque no ha podido reflejarse en puntos la selección africana ha demostrado tener buenos futbolistas y ademas una idea de juego valiente y con buen despliegue atacante. Si bien Renard lamenta que pese a haber dado una muy buena imagen no han podido hacer mas, remarcando que estas cosas pueden pasar en el fútbol y si fallas todas las ocasiones que tienes lo normal es que vuelvas a casa. Pero con todo esto el seleccionador ha querido animar al público y afición dejando claro que se van con la cabeza alta y con poco que lamentar pues su actuación ha sido mas que digna.

Sin duda el equipo marroquí ha merecido mucho mas por el fútbol que ha mostrado, pues pese a perder los dos partidos que ha disputado consiguió dominar a Irán y Portugal siendo muy superior a ambas, pero en los partidos pecó de lo mismo, carencia importante de gol. Un equipo que basa su ataque en el medio campo con jugadores que combinan muy bien en tres cuartos pero que arriba no tienen un nueve al nivel de los centrocampistas que pueda terminar las jugadas, tampoco un rematador para poder colgarle balones con los dos laterales profundos. Esto sin duda en un torneo corto es un déficit a tener muy en cuenta ya que como le ha pasado a Marruecos si solo perdonas ocasiones lo normal es que en un fallo cualquier rival pueda conseguir ganarte.