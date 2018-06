Acuña: "Analizamos al rival en la semana y creo que vamos a tener un gran partido.'

El hasta ahora jugador del Sporting de Lisboa, Marcos Acuña, club del cual pretende salir, compareció ante los medios, acompañando a Jorge Sampaoli, en la previa de un partido donde la albiceleste se juega más que tres puntos, porque podría complicarse en exceso su presencia en los octavos de final del Mundial 2018.

El ex de Racing, fue preguntado por su posible titularidad en el partido de mañana y el aseguró que lo daría todo por la camiseta de su país. "Si me toca jugar, daré lo mejor en la posición que sea", aunque dejó claro que todavía no sabían quien formaría parte del once inicial de mañana, "todavía no sabemos quién va a jugar mañana".

Al ser cuestionado por la posición que ocupará dijo: "En Ferro debuté de tres. Me siento cómodo ahí y voy a tratar de aprovechar las oportunidades que tenga", probablemente, en el partido de mañana ocupe todo el carril zurdo, su posición idónea.

Por último, aseguró tener bien estudiado al conjunto rival: "Los conozco. En el mediocampo son jugadores que tienen muy buen pie. Lo analizamos en la semana y creo que vamos a hacer un gran partido."

Por otro lado, también compareció ante los medios Ivan Rakitic, mediocentro del FC Barcelona y de la selección croata y dejó clara su postura ante la figura de Lionel Messi, su rival en la noche de mañana y su compañero durante toda la temporada. "La sensación que tengo, no es que tiene ganas, sino lo siguiente. Siempre cuando va a la selección se le ve una alegría especial en la cara" dijo el medio del conjunto balcánico. "No hay nadie más orgulloso que él de representar a su país en el campo", sentenció el ex del Sevilla.

"Le he visto en las últimas semanas trabajando y pensando con un ojo en el Mundial. Eso merece todo el respeto" añadió el croata, que ante el partido de mañana aseguró que es todo un honor enfrentarse al que para él es uno de los mejores jugadores del mundo así como a su selección, a la cual también tiene en gran estima. "Es una gran oportunidad jugar contra uno de los mejores equipos del mundo. Todo el mundo sabe que Messi es uno de los mejores del mundo. Tendrá sus momentos, está claro, tenemos que hacer lo nuestro para pararle y estar a nuestro nivel", comentó.

Por último, quiso quitarse presión y cargarla toda en los hombros argentinos, declarándolos favoritos a pesar del empate que cosecharon en la primera jornada frente a Islandia: "El primer resultado no va a cambiar que sean favoritas en el grupo y en todo el mundial. El partido va a ser diferente al primero".