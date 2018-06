Ricardo Gareca: "Me gusta definir un estilo, independiente de la estrategia para un partido"

Perú comenzó con una sorpresiva derrota ante Dinamarca en Saransk (0-1), mañana afrontará un duelo crucial con Francia en Ekaterimburgo y buscará dar el batacazo en la segunda jornada del grupo C. Ricardo Gareca se mostró muy reflexivo en la previa e insistió que no revelará el once inicial: "Siempre jugamos con una idea puntual, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. En los casos de Renato Tapia y André Carrillo los esperaremos hasta último momento. Me gusta definir un estilo, independiente de la estrategia del partido".

La blanquirroja volvió a la máxima justa mundialista tras 36 años de ausencia, aunque el resultado adverso fue injusto puesto que perdió el invicto de 15 encuentros al hilo. El combinado sudamericano no tendrá margen de error y mantiene sus opciones para acceder a los octavos de final. El entrenador argentino también habló sobre el estado físico de Paolo Guerrero: "Él está en óptimas condiciones, lo dejé fuera por decisión mía porque fue el último jugador que se incorporó a la concentración en Austria. Analizamos minuciosamente todas las posibilidades antes del debut".

Perú juega desde hace tres años y medio con un estilo definido, el comando técnico respeta mucho a su similar francés y la considera candidata para ganar la zona. La Selección peruana se ha enfrentado una vez a los europeos en el Parque de los Príncipes y salió airosa por la mínima diferencia en París (1981). Además será la primera vez que se medirán en competición FIFA.

Cuatro de las cinco selecciones sudamericanas dejaron dudas en la primera semana, el peor arranque de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) por primera vez desde España 1982. Todas las partes involucradas son conscientes que necesitan seguir creciendo con nuevas certezas a mediano plazo. La FIFA designó al colegiado emiratí ,Mohammed Abdullah Hassan, impartirá justicia en un auténtico partidazo.