Jorge Sampaoli: "Es importante aprovechar los espacios que genera Messi"

Argentina empató en la primera jornada del Mundial de Rusia 1-1 ante Islandia. Sin duda alguna, una de las múltiples sorpresas que dejó la primera jornada de la competición. El segundo reto de la albiceleste será Croacia. El combinado europeo venció en su primer partido por 2-0 a Nigeria.

Primero de todo Jorge Sampaoli quiso recordar el empate ante los islandeses. "Creo que en el primer partido no pudimos aprovechar circunstancias que habían sido favorables", ha confesado el seleccionador de la albiceleste.

La necesidad de sumar los tres puntos es evidente para la parroquia argentina. Esto lo sabe el seleccionador y no duda en que su equipo se clasificará para octavos: "La unión va a generar que este equipo logre estar en la próxima etapa", ha asegurado Sampaoli.

Asimismo, Sampaoli dedicó cierto tiempo a explicar que el sistema de juego que presentó Argentina ante Islandia no será el mismo que el del próximo encuentro: "En la planificación ya habíamos pensado que este partido merecía una variante en el sistema". Sampaoli también avanzó que van a ir "buscando la posibilidad de cubrir el ancho de campo para la recuperación inmediata de la pelota".

Sabe también el seleccionador argentino que muchos de sus jugadores no mostraron su mejor nivel en el partido inaugural y eso es algo que, a su juicio, hay que cambiar. "Se va buscando que el esquema no tape los talentos de cada jugador", ha confirmado Jorge Sampaoli.

También ha sido importante en la rueda de prensa el nombre de Leo Messi. El seleccionador no ha dudado en defender a su estrella y ha verbalizado lo evidente, que Messi solo no puede sacarlo adelante. "Cuando Messi hace un gol, lo gritamos todos y nos sentimos parte. Pero cuando no ganamos, le cargamos toda la responsabilidad a él. Es imposible que un solo jugador te permita cambiar realidades", ha dicho Sampaoli para defender al crack argentino.

Siguiendo con su estrella, Jorge Sampaoli ha asegurado que "Es importante aprovechar los espacios que genera Messi cuando acumula dos o tres jugadores". También ha querido alabar a Cristian Pavón, que compareció hace unos días en rueda de prensa: "Cristian Pavón tiene un potencial enorme. Es un jugador revulsivo. Lo tenemos muy en cuenta", ha afirmado Sampaoli.