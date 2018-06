Christian Ramos: "Nosotros trabajamos para contrarrestar los ataques de Francia"

Google Plus

Perú cayó 1-0 ante Dinamarca en Saransk hace cuatro días, la sorpresiva derrota dejó muy molesta a todas las partes involucradas y mañana no tendrán margen de error frente a Francia en la segunda semana de competición. Christian Ramos habló en la previa del crucial encuentro e insistió que la blanquirroja también tiene argumentos para complicar a la candidata de la zona : "Todos conocemos a los delanteros de Francia, no hace falta que profundicemos sobre ellos ahora, los hemos estudiado minuciosamente, tenemos buenas referencias de la última jornada y los partidos de la UEFA Champions League. Estaremos más atentos a algunas acciones y movimientos. Las lección que dejó el debut es no quedar mal parados , los centrocampistas deberán hacer bien su trabajo y todos nos enfocaremos en hacer el mejor trabajo posible ".

Miguel Trauco en una entrevista para FIFATV | Foto: FIFA

Miguel Trauco, lateral izquierdo peruano que milita en el Flamengo,también dejó sus sensaciones del duelo con los franceses: "Tenemos que corregir detalles que nos costaron la derrota, podemos jugarle de la misma manera a cualquiera, ya lo demostramos. Va ser una gran experiencia enfrentar a Francia y ganarles será especial". Raúl Ruidíaz , delantero del Seattle Sounders, quedó impresionado con el aliento de los fanáticos blanquirrojos en el Mordovia Arena: "Fue increíble ver a tantos compatriotas en Saransk cantando el himno, sabemos lo que significa para ellos esta Copa del Mundo y dejaremos el alma por ellos".

Luís Advíncula , el defensor de los Lobos BUAP finalizó con broche de oro y se mostró motivado: "Ante los daneses , generamos muchas ocasiones, pero no pudimos concretarlas. Nosotros nos hemos preparado muy bien para la máxima justa mundialista y confío en que haremos un buen partido ante los franceses". Dinamarca abrirá el telón frente a Australia en Samara, ambos estarán atentos al desarrollo del primer encuentro antes de enfrentarse en un auténtico partidazo.