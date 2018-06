Wilshere no renueva y deja el Arsenal

La incógnita con la renovación de Jack Wilshere ha sido una de las tareas que Arsène Wenger traspasó a su sucesor Unai Emery. En el que terminó siendo el último año del técnico francés, la cuestión sobre la continuidad o la marcha del mediapunta inglés acaparaba gran parte de las comparecencias de prensa de un entrenador que siempre medió para intentar que Wilshere siguiera perteneciendo al club que le formó como jugador. Y es que, el inglés se unió a las categorías inferiores del Arsenal a los nueve años y, desde entonces, ha ido subiendo puestos hasta ser uno de los hombres importantes del primer equipo.

Sin embargo, su problema con las lesiones, constantes y llegadas en el peor momento, y su falta de disciplina en algunas ocasiones, nunca le elevaron al estatus de estrella Gunner. Tanto fue así que no le vino del todo mal la cesión al Bournemouth en la temporada 16/17. Con los Cherries volvió a sentirse futbolista tras un año plagado de visitas al médico y cuajó una de sus mejores temporadas, lo que le llevó de nuevo a entrar en los planes de Arsène Wenger. El pasado curso, el técnico galo mostró su confianza en uno de sus pupilos predilectos dándole la oportunidad de participar en 40 partidos, siendo la mitad de ellos en la Premier League. Su nivel no fue ni mucho menos malo, pues anotó dos tantos y repartió siete asistencias en una de las peores temporadas del Arsenal.

Jack Wilshere firma un contrato acompañado por Arsène Wenger | Fotografía: Arsenal

No obstante, su continuidad ya estaba en entredicho. Wilshere no se sentía del todo cómodo en el Emirates Stadium y pretendía un papel protagonista que, tras una reunión con su nuevo técnico, parece no haber encontrado. Si bien podría haber sido importante para Unai Emery, el inglés ha decidido cambiar de rumbo, no renovar, dejar que finalice su contrato el próximo 30 de junio y buscar un nuevo equipo. Este nuevo conjunto puede ser, por otro lado, un viejo conocido, pues el Bournemouth ha vuelto a interesarse en él para la próxima temporada.

Wilshere ha sumado un total de 198 partidos

Desde que se vistiera de corto con el Arsenal por primera vez un 13 de septiembre de 2008 con apenas 16 años y 256 días, lo que le convirtió en el jugador más joven en debutar con los Gunners, Wilshere ha sumado un total de 198 partidos divididos en: 125 de Premier League, 18 de Copa de la Liga, 14 de FA Cup, uno de Community Shield, 27 de UEFA Champions League y 13 de UEFA Europa League. En ellos ha tenido tiempo para anotar 14 dianas y repartir una treintena de asistencias. Además, fue nombrado Jugador Joven del Año en la temporada 2010/2011 para la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA por sus siglas en inglés), y recibió el premio de la BBC al mejor gol tanto en el curso 2013/2014 como en el 2014/2015. En su palmarés puede presumir de haber sumado dos títulos de FA Cup y tres Community Shield, además de un subcampeonato liguero y tres subcampeonatos de Copa de la Liga.

Anunciando su marcha de manera oficial, el Arsenal lanzaba un comunicado que contestaba el protagonista con un vídeo de sus mejores momentos con la camiseta Gunner: