El Leicester City sigue ‘armándose’

Un nuevo refuerzo acaba de confirmar el Leicester City, se trata del joven centrocampista de 21 años de edad James Maddison, el cual venía jugando hasta ahora en el Norwich City. El volante marcó 15 goles y registró ocho asistencias durante la temporada pasada, hecho que llamó la atención de los “foxes” para buscar su contratación y firmar contrato por las próximas cinco temporadas.

Tercer fichaje del club

Primero fue el portugués Ricardo Pereira, el cual se encuentra en Rusia disputando el mundial con su selección, después el defensor irlandés Jonny Evans, ahora el turno fue una apuesta a futuro, el joven inglés internacional sub-21 con su selección, James Maddison. La anterior campaña James fue incluido en el equipo del año del PFA Championship, logrando crear más oportunidades que cualquier otro jugador de la segunda división.

El centrocampista juvenil hizo su debut profesional en el año 2014, y se ganó un puesto en su equipo después de diferentes préstamos en enero del 2017, teniendo gran presencia creativa y con buena intuición para anotar goles.

Primeras palabras como “foxe”

Una vez concretado su traspaso al Leicester, manifestó ante los medios de comunicación estar muy feliz de llegar al club: “Tuve una buena conversación con el entrenador sobre el fútbol y cómo él quiere que yo juegue, como le gusta jugar. También hablamos sobre el tipo de jugador que soy, cómo encajaré en su estilo de juego y todo sonaba realmente prometedor. No he mirado hacia atrás desde esa llamada telefónica. Leicester parece ser el lugar adecuado para mí. Tengo una buena idea del club y no puedo ignorar eso, en mi cabeza y en mi corazón sentí que este era el lugar correcto para mí, así que estoy encantado y no puedo esperar para comenzar la pretemporada".

El joven centrocampista se concentrará con sus nuevos compañeros de Leicester City a principios de julio para comenzar los preparativos de la temporada 2018-2019 de la Premier League.

Puel ya quiere ver su talento en cancha

El director técnico Claude Puel, ya quiere comprobar el talento de su nuevo fichaje en los terrenos de juego, "James es un jugador maravilloso, uno de los talentos jóvenes más emocionantes del fútbol inglés. Hizo una gran contribución a Norwich City la temporada pasada y estoy encantado de que haya decidido dar el paso adelante, jugar en la Premier League y con el Leicester City”.

Igualmente agregó: “Es un jugador joven que puede crear oportunidades en el tercer cuarto de cancha y nos dará aún más posibilidades en el equipo. Por supuesto, tiene buena capacidad y también un buen potencial para desarrollar aún más, lo cual es emocionante para el equipo y para los aficionados del club" finalizó Puel.