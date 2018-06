Queiroz: "Pienso que merecíamos el empate"

Google Plus

Carlos Queiroz pasó por rueda de prensa después del partido que disputó su seleccion, Irán contra el combinado de Fernando Hierro, la Selección Española. Queiroz no dudó en afirmar que el VAR favoreció al equipo español por anular un gol en claro fuera de juego que hubiera supuesto el empate para los iranís.

Tampoco fueron pocas las veces que hizo referencia al robo (según el ahora seleccionador de Irán) que sufrió Portugal en el Mundial de Sudáfrica 2010, precisamente ante España, que a la postre sería la campeona.

“El VAR viene un poco atrasado, si viene antes, en Sudáfrica el gol de Villa contra Portugal era en fuera de juego. Este momento ha ayudado a España. Es una pena que 8 años atrás el árbitro sudamericano no hiciera justicia”, añadió muy resentido Carlos Queiroz, quien todavía no ha sido capaz de olvidar aquel momento.

Después, el portugués hizo una valoración del partido, cuyo resultado no consideró justo para su selección. Si hablamos del mejor equipo y mejores jugadores, el resultado es justo”. “Si hablamos del partido no. Pienso que merecíamos salir con empate, al menos”, comentaba el seleccionador.

Queiroz también quiso defender el planteamiento que puso sobre el terreno de juego, muy criticado por los españoles por sus continuas pérdidas de tiempo.

"No renunciamos al partido. El estilo de España obliga que juguemos un partido realista. Cuando marcaron no teníamos nada que perder e intentamos ganar el partido. En la primera parte tuvimos oportunidades. Irán, o ganaba, o aprendía. Agradecemos a España poder aprender. Era fundamental salir de aquí como mejor equipo, pero el VAR les ha ayudado”, finalizó un Carlos Queiroz que no dejaba de recordar la jugada polémica de hace 8 años.