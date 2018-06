Reparto de puntos en un duelo muy equilibrado

Google Plus

INCIDENCIAS: Incidencias: partido disputado en el Samara Arena correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Christian Eriksen no tardó ni siete minutos en poner por delante a Dinamarca y dejar claro quién era el favorito del partido. Los australianos sin embargo, y al igual que ocurrió ante Francia, respondieron bien y gracias a un penalti transformado por Jedinak llevaron las tablas al marcador. A partir de ahí el duelo se convirtió en un intercambio de golpes en el que ambos equipos terminaron empatando.

De esta manera, los daneses se quedan con cuatro puntos, y Australia por su parte sumó su primer punto en el Mundial para seguir con opciones de pasar a octavos de final del campeonato.

Ambiente festivo

El Samara Arena vivió su segundo partido en esta Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Tras el duelo entre Costa Rica y Serbia decidido por un lanzamiento directo de Kolarov, daneses y australianos teñían de color las gradas del estadio ruso.

Como era de esperar, la escuadra de Age Hareide tomó el control del balón para ir trenzando jugadas mientras Australia esperaba replegada en defensa. A pesar de la aparente diferencia de calidad entre conjuntos, cabe recordar que el equipo oceánico ya puso en aprietos a Francia en la primera jornada; eso sí terminó cayendo por 2-1.

Jedinak no falló desde los once metros / Foto: Twitter oficial FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)

Dinamarca no estaba por la labor de sufrir y pasarlo mal con el thriller que proponían los de Van Marwijk y a los siete minutos de partido Eriksen dinamitó todo el plan del entrenador holandés. El delantero Jorgensen controló un balón en el área y poniendo la pausa necesaria cedió el esférico al jugador del Tottenham que fusiló con la zurda dentro del área para quitar las telarañas a la portería.

Una respuesta en modo de estampida ofensiva por parte de Australia teniendo en cuenta la calidad de los futbolistas daneses con espacios no parecía algo viable. De esta manera, los pupilos de Van Marwijk optaron por no discutir la posesión a su rival e intentaron crear peligro a través de las llegadas de sus atacantes. Sin embargo, el único petróleo que sacaba Australia era poner en tensión a la zaga danesa mediante los lanzamientos de esquina que obtenían.

Cambio de rumbo

Sisto cazó un balón que venía botando y desde fuera del área puso a prueba con su zurda al portero australiano. Minutos después Jorgensen remató con la cabeza un balón en el área pequeña que incomprensiblemente se escapó fuera. Mooy y Jedinak trataron de "sobar" la pelota para que el conjunto oceánico pudiera reducir el control que tenía Dinamarca sobre el partido.

No es ningún misterio que cuando un equipo tiene el balón es más fácil crear peligro al rival. Un centro desde el ala derecha lo remató Leckie y rebotó en el brazo de Yurary Poulsen. Tras consultarlo con el VAR, Mateu Lahoz señaló la pena máxima para Australia y la cartulina amarilla para el futbolista danés. A Jedinak no le tembló el pulsoy y al igual que ante Francia pudo batir al arquero desde los once metros en el minuto 38. Un tiro raso y ligeramente colocado al lado izquierdo del portero sirvió para poner las tablas en el luminoso.

Dinamarca intentó reaccionar al golpe y un envío de falta de Eriksen a punto estuvo de meterlo en su propia portería el defensa Sainsbury. Ryan estuvo hábil y atajó la pelota para evitar el infarto de los aficionados australianos y llegar con el 1-1 al descanso.

Nabbout terminó lesionado y se retiró con gestos de dolor / Foto: FIFA.com

Partido con alternativas

La segunda parte comenzó siguiendo el guión que se había establecido desde el gol de Australia. Cada equipo con sus armas buscó hacer daño al contrario, y lo quedó claro desde el principio fue que la igualdad iba a permitir al mundo ver un partido parejo entre dos conjuntos con estilos diferentes.

Dinamarca y Australia intercambiaban golpes como si de dos púgiles se tratase. No había un dominador claro y eso abría de par en par las puertas de una posible sorpresa de los australianos en esta segunda jornada del grupo. En el ecuador del segundo asalto el encuentro seguía sin desnivelarse para ningún lado y los seleccionadores comenzaron a realizar cambios para cambiar la dinámica. Mooy se cansó del intercambio de golpes y a 20 minutos para el final soltó un derechazo espectacular buscando la escuadra que a punto estuvo de significar el segundo tanto para los oceánicos. Acto seguido Pione Sisto enroscó la pelota en la otra portería respondiendo al asedio de los de Van Marwijk.

El grupo se aprieta con el empate de esta jornada / Foto: FIFA.com

Nabbout en un lance con el lateral izquierdo de Dinamarca Stryger cayó mal al suelo y se retiró del terreno de juego tras lesionarse el brazo derecho. El dorsal número nueve Juric entró para sustituir a su compañero. Al igual que en el resto del campeonato la igualdad imperaba en el Samara Arena, y la sensación que cualquiera podía llevarse los tres puntos estaba aún presente.

Arzani con un disparo en el área y Leckie en la jugada posterior pusieron a prueba al guardameta de Dinamarca que pudo salvar los muebles para alegría de su equipo. Instantes después Eriksen enganchó con la diestra un balón suelto en la frontal del área, pero su disparo salió desviado. Al final y tras un choque más parejo de lo esperado, daneses y australianos firmaron la paz con el 1-1 que deja a Dinamarca con cuatro puntos, y a Australia con un punto.

En la última jornada Dinamarca se medirá a Francia, mientras que Australia hará frente a Perú. Ambos partidos se jugarán el próximo martes 26 de junio a las 16:00 horas.