Sampaoli: "Yo soy el responsable de tomar las decisiones"

El entrenador de la selección de Argentina Jorge Sampaoli pasó por rueda de prensa después del partido que disputó su equipo contra el combinado de Zlatko Dalic, la selección Croata.

Un Sampaoli lleno de frustraciones habló tras el desastre inexplicable, que han dejado los albicelestes con casi ninguna opción a avanzar al siguiente fase de la competición. El jefe de Argentina ha asumido toda la culpa después de perder contra un Croacia, quien fue mucho más superior, tirando 14 disparos donde tres encontró la portería.

“Yo soy el responsable de tomar las decisiones”, explicó Sampaoli. “Estaba muy esperanzado y tengo mucho dolor por la derrota. Seguramente no leí el partido como correspondía. El plan de partido no resultó. Hay que esperar y apostar a la mínima posibilidad que queda. Estábamos muy ilusionados antes del partido con lograr la clasificación. Este resultado nos aleja. Presentíamos que iba a ser un partido de despegue y no lo fue”.

Sampaoli también habló sobre el primer gol de Croacia que terminó un fracaso total para el portero argentino Willy Caballero. Un error terrible del portero de 36 años dejó Ante Rebic con la perfecta oportunidad de marcar y lo hizo con facilidad, poniendo su equipo adelante en el minuto 53.

“No es humano echarle la culpa a Caballero”, ha dicho el entrenador. “Después del primer gol, el equipo se golpeó mucho. En la segunda etapa intentamos poner jugadores para que diera vuelta el partido pero no resultó. Nos faltó el dominó posicional en el campo y variante de juego para general más situaciones”.

Tras esta derrota, vendrán muchas críticas dirigidos directamente a Lionel Messi por no marcar y salvar su equipo como siempre pero su entrenador confesó que el conjunto de Argentina no era suficiente para ayudar al mejor jugador de la historia.

“Como conductores, no encontramos el mejor equipo para que acompañe a Messi”, confesó el argentino.

Y al final de la conferencia, Sampaoli pidió disculpas a su gente por la derrota contra Croacia. “Le pido disculpas a la gente que hizo el esfuerzo por estar acá”, añadió el jefe. “Tenía tanta ilusión como ellos. Intenté hacer lo mejor possible”.