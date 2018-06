Ricardo Gareca: “La imagen que dejó Perú fue positiva”

Google Plus

El gran sueño que ilusionó a toda la nación peruana tras volver a disputar la Copa del Mundo luego de 36 años de ausencia se acabó este jueves. La Selección de Perú cosechó su segunda caída al hilo, ante Dinamarca en la primera jornada y ante Francia en la segunda, ambos por la mínima diferencia de 1-0. Lo que decretó la tempranera eliminación del conjunto blanquirrojo del Mundial de Rusia 2018 tras quedarse sin chances matemáticas de clasificar a la fase de octavos de final del torneo.

Se acabó el sueño

El entrenador Ricardo Gareca analizó en conferencia de prensa luego del partido la participación de su equipo en el campeonato del mundo.

“Teníamos otras expectativas, pero en líneas generales conforme con lo que dió el equipo, entregó todo lo que tenía dentro del campo de juego en ambos partidos. Queda un partido, hay que sacarlo adelante por la gente que nos vino a ver y para terminar de la mejor manera”, añadió, señalando que buscarán despedirse de la competencia con un triunfo en el último partido para dar esa alegría a los miles de peruanos que se trasladaron hasta Rusia.

“No tengo nada que reprochar a los muchachos, la imagen que dejó Perú es positiva”.

El equipo de Ricardo Gareca presentó un fútbol bastante ofensivo y dinámico, pero con carencias en la definición, y terminó pagando caro esos errores, el entrenador del equipo incaico hizo un breve análisis sobre esto, “En dos partidos, Perú tuvo más de diez oportunidades de gol. Hoy no tuvo la profundidad que contra Dinamarca, pero se buscó por todos lados. En una copa del mundo no se tienen muchas oportunidades, unos la aprovechan y nosotros no, el equipo lo intentó pero el rival hizo un buen trabajo”, añadió.

El entrenador recalcó que su equipo salió con las intenciones de sumar de a tres en ambos encuentros, “Salimos a ganar ambos partidos, pero Francia ganó merecidamente. Nosotros tuvimos nuestras oportunidades, tuvimos control de juego pero no pudimos concretar”.

`El Tigre´ aseguró que las experiencias servirán más adelante, “Esta experiencia nos va servir mucho. Poder competir a este nivel es muy importante, nuestra intención era venir a competir y ver dónde estamos parados. Siempre ambicionamos cosas mejores, pero me parece que en el tiempo y el crecimiento nos va a potenciar”, aseguró.

El estratega lamentó no poder retribuir con alegrías el apoyo inmenso que recibieron de la hinchada peruana que viajó hasta la lejana Rusia, “Por el fervor que despertó la selección tanto tiempo ausente y esta multitud que nos acompañó nos duele quedar eliminados y no poder brindarles un mejor torneo”, sostuvo.

Por último señaló que el seleccionado peruano tiene un gran futuro con un enorme potencial y que de recibir el apoyo debido, puede mejorar aún más.