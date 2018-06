Wahbi Khazri: "Con Inglaterra no mostramos nuestro verdadero potencial"

Túnez perdió 2-1 ante Inglaterra en Volgogrado en la jornada inaugural del grupo G y no tendrá margen de error. Wahbi Khazri insistió que las Águilas de Cartago no exhibieron todo su potencial en el debut y se mostró muy motivado con miras hacia el crucial encuentro frente a Bélgica en Moscú: "Bélgica tiene mucho talento, Inglaterra no nos dejó plasmar nuestro fútbol, No fue culpa nuestra, los ingleses tuvieron un gran partido. Estamos en la Copa del Mundo , ningún rival es fácil, pero lo que vimos en la primera jornada no fue nuestro verdadero potencial y vamos a intentar demostrarlo mañana ante una de las principales candidatas. Es cierto que fuimos inofensivos, no aprovechamos las ocasiones que generamos y fue la primera vez desde que estoy en la selección que tuvimos la posesión del balón. Todo el mundo nos respalda y daremos todo por avanzar a los Octavos de final".

La selección tunecina acumula en sus últimos seis partidos: 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. mientras que los diablos rojos salieron airosos con Argelia en Belo Horizonte y se mantienen invictos con cinco choques al hilo. Ambas se enfrentaron por última vez en la Copa del Mundo Corea del Sur y Japón 2002 (1-1 en Oita, grupo H). Mientras que su similar europeo ganó 1-0 el 7 de junio de 2014 en Bruselas (amistoso).

Wahbi Khazri celebrando el empate transitorio con Ferjani Sassi | Foto: Getty Images

Wahbi Khazri jugó 84 minutos tras haber superado un período de lesiones, el experimentado delantero no se sintió en óptimas condiciones y el comando técnico lo ayudará de manera idónea para reinsertalo a las exigencias de la élite. Túnez sufrió un sorpresivo golpe cuando le plantó cara a un rival con mayor jerarquía , mañana afrontará su segundo examen oficial y tiene argumentos para concretar el batacazo. Nigeria y Senegal son las únicas selecciones africanas que siguen afianzándose con nuevas certezas.