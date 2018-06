Müller "Debemos más ser peligrosos si deseamos ganar el encuentro ante Suecia"

Google Plus

Está próximo el juego del grupo F dónde Alemania enfrentará a la selección de Suecia, hay que recordar que los alemanes vienen de una derrota inesperada ante la selección de México el domingo pasado.

Thomas Müller, delantero que milita en el Bayer Múnich y quien ha sido el autor de diez goles en Copas del Mundo reconoció "La presión es enorme", y tiene razón ya que las miradas estarán puestas sobre los alemanes en el encuentro ante los suecos.

Por su parte el defensa central Mats Hummels argumentó "No podemos permitirnos otro partido asi, si lo repetimos, nos vamos a casa", argumentó el jugador en declaraciones previas el jueves. Hay que destacar que Hummels probablemente no esté disponible, ya que tiene problemas en las cervicales y no ha mejorado y hay gran preocupación por su recuperación.

Timo Werner, delantero del Red Bull Leipzig, maniefestó "Debemos volvernos más peligrosos", y manifestó que la selección alemana tienen el tiempo contado para ajustar un plan que le permita contraatacar de manera letal y evitar conceder goles a un rival que se atrinchera bien.

Además recordó "si antes se destacaba la solidez del equipo, es la hora de que de los delanteros den prueba de eficacia ofensiva".

Una de las últimas declaraciones antes del partido ha sido la de Sami Khedira quien fue incomodado por un reportero sueco, que al ofrecerle a él y sus compañeros un boleto de avión para volver antes a casa respondió: "Gracias, pero no los necesitaremos. Creemos que podemos ganar este partido", a lo que el reportero contrapuntó, ¿Tal vez los necesiten después del partido?" a lo que Sami aseveró "Creo que los necesitaremos el 16 de Julio".

Hay que destacar que el entrenamiento, segundo de Alemania en Sochi, fue cerrado a la prensa pero en los minutos previos volvió a verse a una plantilla silenciosa, muy concentrada en el plan previsto por los preparadores.

El Grupo F se mantiene interesante ya que México y Suecia se mantienen con tres puntos al frente del grupo.