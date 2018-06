El Brighton se hace con el fichaje de Jason Steele

Google Plus

El Brighton ha hecho oficial en las últimas horas el fichaje del ex portero del Sunderland Jason Steele. El portero inglés llega al Brighton después del descenso del Sunderland a la League One tras disputar 15 partidos en la Championship en los que no pudo evitar el descenso de su equipo. Con este fichaje, el Brighton pone competencia a su portero titular Mat Ryan que ha realizado una gran campaña con el equipo de Hughton.

Sobre este fichaje habló el entrenador del Brighton Chris Hughton quien ha dicho esto sobre la llegada al equipo de Jason Steele:

"Estamos encantados de contar con los servicios de Jason Steele. Es un portero que aporta experiencia al equipo, después de haber jugado casi 300 partidos al máximo nivel."

Además Hughton añadió que "Mat Ryan se desempeñó excepcionalmente bien esta temporada en la Premier League y la llegada de Jason, después de la salida de Niki Maenpaa, restablecerá la competencia en esta posición. Jason trabajará con Ben Roberts y con los otros porteros, y estoy deseando darle la bienvenida al equipo cuando regresemos para preparar la pretemporada del equipo."

Como dice Hughton, Jason Steele tiene bastante experiencia en el fútbol ingles a pesar de tener 27 años, ya que con poco más de 20 años, Steele ya era importante en un equipo reconocido como el Middlesbrough donde jugó cuatro temporadas y disputó más de 100 partidos siendo una plieza clave de sus entrenadores. También destacar su paso por el Blackburn, donde estuvo tres temporadas y donde también fue una pieza clave disputando un total de 113 partidos. Por último, ha estado en el Sunderland, equipo donde no ha tenido tanta importancia y con el que ha descendido a la League One, factores clave que han llegado al experimentado portero del Sunderland al Brighton para las próximas temporadas.