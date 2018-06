Corea - México: puntuaciones de México, jornada 2 del Mundial Rusia 2018

Google Plus

La selección mexicana en su camino a Rusia 2018 resultó ser un equipo camaleónico, de tintes totalmente polarizados, las rotaciones fue lo más criticado en la era de Juan Carlos Osorio, puesto que dejaba ver que México no tenía pies ni cabeza. Sin embargo, hasta este momento es cuando se entienden estas decisiones que tomó Osorio, hoy por fin se ve un equipo que sabe atacar y defender cuando es necesario.

México sigue demostrando un dominio en el campo, en esta ocasión fue con la posesión del balón, con verticalidad, buen juego y por fin la delantera mexicana deslumbro con un tridente que se entiende perfectamente.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Guillermo Ochoa

8 | Seguro. Estos son los partidos del portero mexicano, son los torneos en los que se luce y dejan ver que el fútbol ha sido injusto con él. Con intervenciones determinantes pudo evitar la mayoría de las llegadas, sin embargo no pudo hacer nada ante el golazo de Son.

Jesús Gallardo

7 | Cobertura. El joven mexicano pudo contrarrestar a los extremos coreanos, las coberturas que tuvo lograron evitar las llegadas de los coreanos.

Hector Moreno

7 | Líder. La defensa mexicana es lo que es gracias a la jerarquía que demuestra en la central. Tuvo algunos problemas junto con Salcedo, pero lograron resolver al retomar la marca al momento de que les ganaran la espalda.

Carlos Salcedo

7 | Sacrificio. Al igual que Moreno, le ganaron la espalda en algunas ocasiones, pero no cabe duda el sacrificio que tiene en el campo. El defensa del Frankfurt corrió y resolvió en los momentos precisos.

Edson Álvarez

8 | Titulado. A pesar de que jugó de lateral derecho, la posición que menos domina, logró hacer un buen trajo. El jugador del América demostró su calidad y que está disponible para la posición en la que sea llamado.

Miguel Layún

7 | Constancia. En este partido y en el anterior Layún sigue demostrando que la persistencia es parte de él. No ha llegado el momento en el que se pueda consagrar en el mundial, pero su lucha ha dado de qué hablar. Aprovechó la doble marca que tenía Héctor Herrera para jugar libremente.

Héctor Herrera

7 | Acaparador. Corea entendió bien lo importante que es Herrera en la escuadra mexicana, termina por ser el punto neurálgico de México, el que distribuye las pelotas; y es por eso que decidieron mandarle una doble marca para contenerlo. Lo cual les salió contraproducente al dejar libres Ha guardado y Layún.

Andrés Guardado

8 | Capitán eterno. El ‘principito’ dejó el alma en el campo, en la recuperación del balón y en la distribución de éste. Al igual que Layún aprovechó la libertad que le dieron los coreanos.

Hirving Lozano

8 | Golpeado. Corea salió a intimidar a Lozano y a la mayoría del ataque mexicano. El aguante de Lozano es de grandes jugadores, la concentración que tuvo fue determinante en el ataque a tal grado que logró asistir a Javier Hernández para el segundo gol de México.

Javier Hernández

9 | Artillero. Por fin apareció el máximo goleador de la selección mexicana, los movimientos escurridizos le dieron las oportunidades necesarias para generar peligro y en el momento que tenía que sentenciar el partido lo hizo como lo que es un verdadero ‘killer’. Y se consagró como un mexicano que anota en tres mundiales.

Carlos Vela

9 | Generador. Lo que generó Vela es impresionante, la calidad desbordada por las bandas y su manejo del balón como reloj suizo, hace preguntar a media nación ¿por qué tantas veces rechazo el llamado?; el ataque mexicano hoy está en armonía gracias a él, Hernández y Lozano.

Juan Carlos Osoio

9 | Estratega. Una vez más el director técnico de la selección demuestra todo lo que tenía guardado, hace entender que sus rotaciones por fin tienen un sentido y le ha dado un plus a la selección mexicana: el poder jugar con o sin el balón. Que sabe atacar cuando es necesario, que se defiende a capa y espada. Hoy los cambios le ayudaron a guardar el resultado, a su vez, también ha demostrado su nivel al saber en qué momento debe de hacer los ajustes en el campo.

Jesús Corona

7 | Revulsivo. En el partido contra Alemania no tuvo minutos y una de las mayores quejas fue la salida de Lozano, puesto que México perdió esa peligrosidad. Sin embargo, Corona logró llenar ese vacío y lo lleva a ser considerado como un cambio seguro en próximos partidos.

Rafael Márquez

5 | Bajo nivel. Bien se sabe que el llamado de Márquez al mundial fue por jerarquía y trayectoria. Sin embargo, hay que tener en claro que el nivel que se ha apagado por su ausencia de las canchas por problemas legales. Entro de cambio y cometió un error garrafal que casi termina en gol.

Giovani Dos Santos

SC | Le dieron los minutos, le han dado la confianza y no ha respondido. Un jugador que desapareció desde hace mucho tiempo y vive de aquel gol ante Holanda, no apareció y no hizo pesar su cambio en el campo.