Sadio Mané: "Mi situación personal no es importante, es el colectivo el que prevalece"

La segunda jornada del Grupo H en Rusia enfrentará a Japón y a Senegal. Ambos conjuntos lograron vencer en la primera jornada. Los senegaleses se impusieron a Polonia y los japoneses vencieron a Colombia, ambos por 1-2. Esos resultados convierten este Japón-Senegal en un auténtico partidazo viendo las aspiraciones de cada uno.

No obstante, su estrella Sadio Mané no terminó de brillar en el debut de Senegal en su segundo Mundial. El extremo africano, pese a todo, está satisfecho con el papel que está jugando en el equipo nacional. Para él es más importante que el equipo funcione que estar él al 100%. "Mi situación personal no es importante, es el colectivo el que prevalece", ha dicho en la rueda de prensa previa al partido. También ha añadido: "Senegal es un equipo y nos enfrentaremos un buen rival, pero trataremos de centrarnos en hacer bien nuestro trabajo".

El delantero del Liverpool sabe que será seguido de cerca por los japoneses. "¿Un plan anti-Mané? Me alegra que se hable tanto de mí. Japón hace lo que quiere", ha dicho Mané sobre la posible estrategia de su rival en la rueda de prensa concedida en Ekaterinburgo. Además, ha agragado que "en el primer partido ganamos gracias al colectivo y al gran entrenador que tenemos, Aliou Cissé".

Los senegaleses comenzaron la Copa del Mundo con una victoria por 2-1 sobre Polonia y sueñan con hacerlo tan bien como lo hicieron en 2002 cuando llegaron a los cuartos de final en su primera aparición en una cita mundialista. "Por supuesto que tengo un muy buen recuerdo de 2002, aunque era pequeño. Soñé con jugar con este equipo. Queremos lograr lo mismo que la generación de 2002", ha confesado el futbolista del Liverpool al recordar la proeza cosechada en el Mundial de Corea y Japón por una generación en la que se encontraba su entrenador.