Hernán Darío: "El once va a ser exactamente el mismo"

Panamá cayó derrotada en la primera jornada por 3-0 ante Bélgica y está obligada a puntuar para evitar quedar eliminada a expensas de la disputa de la última fecha. No obstante, el técnico del conjunto centroamericano no tiene pensado hacer ningún cambio en el once, según anunció él mismo, y afirmó que el partido ante Inglaterra será un duro examen.

"Como equipo somos muy organizados tácticamente"

El conjunto caribeño salió derrotado del partido inaugural aunque aguantó los primeros 45 minutos con el empate e instaló el miedo en el país belga, que finalmente acabó por resolver su papeleta. Sin embargo, mañana no se observará ningún cambio en la alineación inicial. “El once va a ser exactamente el mismo. Me gustó el trabajo de todos. El equipo que arranca el partido es el que tiene más experiencia. Como equipo somos muy organizados tácticamente. Creo que todos los entrenadores tienen que estar seguros de que están preparados al cien por cien y listos ante cualquier equipo”, señaló.

En la previa, Hernán Darío no ha transmitido mucha positividad a sus aficionados, hechos a la idea de que los octavos están prácticamente imposibles. “Será nuestro partido más difícil. Contra Inglaterra podemos obtener el mismo resultado o, incluso, uno peor. Si nos distraemos por un milisegundo, sufriremos. Ellos tienen mucho talento individual como Bélgica, pero trabajan muy bien como equipo, particularmente en la recuperación de pelota. Será un hueso duro de roer; juegan bonito, un fútbol organizado”, confesó.

A pesar del rival y las reducidas opciones de clasificación, Panamá estará, de nuevo, muy bien arropada por su país. “Sabemos perfectamente que la gente nos estará alentando, incluso tras la derrota por 3-0. Pero igual que hoy el país está contento, mañana o cualquier día nos pueden odiar. Noventa minutos de fútbol te pueden cambiar la vida. Tenemos que tener suerte, tener un buen día, y que nuestros futbolistas brillen”, afirmó.