Pékerman: "Debemos aprovechar las oportunidades"

Google Plus

El entrenador de la selección cafetera conoce la dificultad del partido ante Polonia y la importancia de conseguir una victoria, ya que una derrota dejaría a los colombianos fuera del Mundial: "Buscamos lo mejor para el partido de mañana, en todo sentido. Trataremos de hacer goles, de no recibirlos y de ser eficaces. Estar concentrados en los momentos claves. Será un partido de ida y vuelta, ambos equipos buscarán ganar. Debemos tener mentalidad para aprovechar las oportunidades. No es fácil en un Mundial dar vuelta a los partidos".

Pékerman quiso recalcar la necesidad de que deben estar completamente unidos, donde cualquier error en estos partidos puede dejarte fuera de la competición: "Jugamos 11 contra 11, no es poco y no queremos expulsiones. Queremos poder contar con los jugadores que no están en su totalidad de las condiciones, jugadores importantes. Recuperar la confianza porque sabemos que tenemos la oportunidad para hacerlo, la teníamos y la dejamos pasar. La armonía del equipo se consolidó, los malos momentos y derrotas han servido para que el grupo se una".

Además, confirmó la presencia del jugador referencia de los cafeteros, James Rodríguez, afirmando que se encuentra en plenas condiciones para jugar el partido: "Por supuesto que James es fundamental en la selección. Él está bien y lo ha demostrado en los entrenamientos y contra Japón. El resto de situaciones que faltaban, trabajó con intensidad en estos días para superarla, esperamos que pueda llegar al 100%".

Por último, comentó que habrá variaciones en la alineación del domingo buscando el máximo rendimiento de su equipo: "En la competencia se empieza a ver el estado de forma, la continuidad y la idea de cada partido. No solo en la mitad del campo, probablemente tendremos alguna otra variante y todos los jugadores están preparados para eso. La experiencia de un jugador sirve cuando está al 100%, esperemos que Cristian Zapata pueda estar".