Alemania - Suecia, puntuaciones de Alemania, jornada 2 Mundial Rusia 2018

A veces las máximas del fútbol se cumplen, ese viejo dicho: "El fútbol es un deporte donde juegan once contra once donde siempre gana Alemania" y es que a los actuales campeones del mundo no se les puede dar por muertos hasta que el árbitro pita el final del encuentro, sino que se les diga Suecia, que dejaron escapar el partido en el minuto 95 con un golazo de Toni Kroos, que a pesar que tuvo un partido flojo terminó siendo el héroe.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Manuel Neuer

8 | Salvador. Debía estar preparado para las llegadas a la contra de Suecia y en el primer tiempo detuvo dos mano a mano y recibió el gol de Ola Toivonen, en el segundo tiempo realizó una parada crucial para mantener las esperanzas de Alemania.

Joshua Kimmich

5 | Inadvertido. No estuvo tan efectivo como es de costumbre y sus subidas no generaron el peligro que siempre genera con sus centros precisos durante el primer tiempo, en la segunda mitad mejoró bastante.

Jerome Boateng

3 | Desubicado. Adelantaba muchos sus líneas, en ocasiones estaba más adelantado que Kroos y Rudy (hasta cuando jugó) y también desde la entrada de Gundogan, por lo que ganarle las espaldas era muy sencillo, terminó expulsado tras dos faltas evitables.

Antonio Rudiger

2 | Errático. No fue su partido, el central estuvo muy ansioso y tuvo varias pérdidas que pusieron en aprietos a la defensa alemana, no llegó a la marca en el gol de Toivonen.

Jonas Hector

7 | Colaborador. En apenas pocos minutos del primer tiempo ya había hecho mucho más que Plattenhardt en el partido inaugural y durante todo el encuentro realizó muy buenos desbordes siempre ofreciéndose como alternativa de pase.e

Toni Kroos

6 | Poco claro. El centrocampista siempre fue el foco de los pases de sus compañeros pero no se vio nada preciso en los pases, algo totalmente extraño en él. Un mal pase horizontal permitió el gol de Toivonen. Terminó siendo el héroe del encuentro con el golazo en la escuadra en el minuto 95

Sebastian Rudy

SC | No estuvo mucho tiempo en cancha, tuvo que salir sustituído en el minuto 30 tras una patada involuntaria que recibió en la nariz.

Julian Draxler

4 | Perdido. No fue el jugador incisivo como lo fue en el primer partido ante México y terminó siendo sustituído al inicio del segundo tiempo por Mario Gómez

Marco Reus

8 | Participativo. Fue uno de los jugadores más participativo en el ataque de Alemania, siempre llevó sensación de peligro, marcó el empate momentáneo y pudo poner el 2-1 pero por intentar florearse en la definición con un tacón, desaprovechó una oportunidad importante

Thomas Müller

4 | Errático. El atacante alemán estuvo más pendiente de pedir faltas que dedicarse a jugar, en ataque estuvo muy participativo pero muy errático a la hora de hacer los pases claves

Timo Werner

9 | Omnipresente. Fue el jugador más desequilibrante en el ataque alemán, nunca pudo tener una marca que lo referenciara porque se movió por todo el centro de ataque y siempre generó peligro, se sacrificó por el equipo, siempre fue el primer defensa una vez que Alemania perdía el balón, le faltó el gol para tener una puntuación más alta

Joachim Löw

9 | Acertado. Hizo los cambios necesarios respecto al partido inaugural, Özil y Khedira se quedaron en el banquillo y siempre se mostró agresivo a la hora de hacer los cambios

Ilkay Gundogan

5 | Inadvertido. Entró en el primer tiempo por la lesión de Rudy, tuvo un remate peligroso apenas entró pero su entrada al campo no produjo nada diferente a lo poco que hizo Rudy

Mario Gómez

4 | Poco participativo. Generó sensación de peligro desde su entrada pero no fue determinante en el resultado, tuvo un cabezazo que se convirtió en una gran parada de Olsen, a pesar que el remate fue muy centrado

Julian Brandt

SC | entró en el minuto 87 por Jonas Hector y tuvo una gran oportunidad con un zurdazo desde la medialuna del área que se estrelló en el horizontal