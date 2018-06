Nabil Maaloul: "Bélgica fue muy superior"

Google Plus

La selección belga pasaba por encima de Tunez en la segunda jornada de la fase de clasificación del grupo G, hecho que deja contra las cuerdas a la selección tunecina.

El entrenador de la selección de Tunez, Nabil Maaloul, pidió disculpas a los aficionados por el partido que hicieron sus jugadores tras encajar 5 goles (que podrían haber sido más) por los belgas: "quiero pedir disculpas a nuestros seguidores, sobre todo a los muchos que nos han apoyado hoy en la grada. Hicimos lo que pudimos, pero Bélgica fue muy superior.”

Los europeos se adelantaron gracias a un penalti en el minuto 6, pero el seleccionador no piensa que esto afectara al desenlace del encuentro: "el penalti en contra tan pronto no influyó para nada en el resultado, porque creo que en cualquiera de los casos Bélgica iba a meternos muchos goles. Y no nos marcaron más, gracias a que nuestro portero tuvo una sensacional actuación"

Y no es para menos. Desde que salió el sorteo con los ocho grupos, las dos favoritas del grupo G eran, a priori, Bélgica e Inglaterra. Y tiene toda la pinta de que así será ya que de ganar este domingo los ingleses, las selecciones de Panamá y Túnez quedarían matemáticamente eliminadas.

"Nada más conocer el sorteo, ya sabíamos que Bélgica nos iba a crear problemas y la verdad es que fue un partido difícil, muy duro"

Nabil fue crítico con la formación de jugadores desde jóvenes ya que, según él, faltan generaciones para conseguir un buen nivel físico y táctico y así poder afrontar una nueva competición a un nivel óptimo: “El fútbol tunecino necesita dos generaciones más para alcanzar el nivel adecuado, tanto físico como técnico. Estamos muy lejos del nivel requerido. Necesitamos jugadores que sean profesionales, ya desde jóvenes, para competir con garantías en un Mundial”, finalizaba Nabil Maaloul tras la rueda de prensa posterior al encuentro.