Pékerman: "Queremos seguir en el Mundial, vinimos acá con esa intención"

El técnico argentino, visiblemente contento por el desempeño de su equipo quiso comenzar la rueda de prensa con un mensaje muy especial: “Este triunfo se lo dedicamos a Carlos Sánchez, lo ha pasado mal estos días”. Y es que este jugador fue el expulsado en el minuto 3 del partido contra Japón y que por esto ha recibido ataques de algunos aficionados.

Ya hablando del partido, el entrenador habló de lo positivo que vio de sus jugadores: "El partido fue importante, nos preparamos y el equipo respondió a la altura. Debemos seguir trabajando, siempre está la idea de jugar de esta manera".

También hizo comentarios sobre las dificultades que este encuentro suponía de cara a mantener las esperanzas en el torneo: "No había margen de error y se asumió con juego y con ideas. Con el pasar de los minutos se pudo imponer lo que queríamos, la unidad del equipo se vio".

Uno de los mayores aciertos en el partido fue la alineación titular de la dupla de James y Quintero, algo que un día antes parecía descartado por el mismo argentino en la rueda de prensa previa: "Hay tantas situaciones que se pueden ver, en un Mundial pasan muchas cosas. Por supuesto que siempre pensé en la sociedad de James y Quintero, había un gran talento allí y nos aportaron eso".

El momento más feliz del partido, no solo para el equipo, sino para el país entero fue el gol de Radamel Falcao García, el primero en un mundial: "Es una de las mayores alegrías que me dio el partido, Falcao es un emblema de la Selección y el fútbol colombiano, estamos siempre esperando que pueda concretar los goles, siempre queremos ayudarlo".

Colombia tuvo un contratiempo en el primer tiempo, cuando tuvieron que reemplazar a Aguilar por molestias en el aductor y el entrenador no sabía aun de que se trataba: "Abel levantó mucho la pierna y en ese movimiento sintió una pequeña molestia, aún no se puede evaluar, no tiene nada que ver con lesiones anteriores".

Ahora saben que tienen enfrente un partido definitivo contra Senegal, en donde solo la victoria puede ayudarlos a avanzar a la siguiente fase: "Estos jugadores son ambiciosos, son capaces de superar momentos malos y tener siempre esperanza, a pesar de los momentos malos". Aunque Pékerman también sabe que por más que ganaron con claridad, Colombia no está en un buen punto de la tabla: “Hoy Colombia está eliminada, pero demostramos el poderío. La auto crítica nos sirve para mejorar. Estamos por fuera, necesitamos de un gran nivel para superar un equipo difícil".

Es claro que esta victoria ante Polonia, por la manera en que se dio, llena de confianza al plantel, pero no quiere que esto vaya muy lejos: "No va a haber ningún tipo de triunfalismo, estamos mentalmente bien, pero tenemos que mejorar. Queremos seguir en el Mundial, vinimos acá con esa intensión".

Habló sobre el autor del primer gol Yerry Mina y su debut en un mundial del defensor: "Yerry nos fortaleció mucho en el juego aéreo defensivo y obviamente en el ofensivo. Cuando hicimos el gol, el equipo se llenó de confianza".

Por último, quiso enviar un mensaje a la afición colombiana que los apoyan en este mundial: "Quiero dedicar esto a toda la gente de Colombia, sepan que nosotros vamos a luchar y a trabajar por más".