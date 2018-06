Los Angeles continúa con paso firme

Google Plus

INCIDENCIAS: Decimoctava Semana de la Major League Soccer 2018. Este encuentro se disputó en el Banc of California Stadium (Los Angeles, CA). 22.000 espectadores.

Tres puntos que se quedan en Los Angeles, después de un completo partido en el que pronto se le pusieron las cosas de cara, para posteriormente aguantar las acometidas de un rival que no tuvo suerte de cara gol. En la primera mitad, dos goles en el inicio le pusieron en el camino de la victoria, para posteriormente aguantar los envites del Crew. En la segunda parte, estos trataron de revertir la situación, pero el buen planteamiento defensivo de los locales les hizo imposible poder superarles.

Inicio perfecto

El equipo angelino no necesito más de diez minutos para dejar claro que a pesar de las ausencias de sus mejores jugadores, todavía tenía futbolistas que podían decidir un partido.

Esto se vio reflejado cuando a los cuatro minutos, Laurent Ciman anotó un libre directo desde más de 20 metros. El balón realizó un efecto extraño que engañó al guardameta, impidiendo con su estirada, detener el balón.

Unos minutos después y sin tiempo de reacción, los locales consiguieron anotar un segundo gol que dejó muy tocado a equipo visitante, aunque todavía le quedaba por delante mucho partido para poder revertir la situación. Diomandé aprovechó un despiste de la defensa visitante para quedarse mano a mano con el portero y superarlo con una buena definición.

Con el equipo visitante rendido a su rival, los angelinos pudieron haber aumentado la distancia en el marcador si Diomande hubiese estado más acertado en la definición. El cabezazo del delantero noruego se marchó muy cerca del palo.

expressnews.com

Con el paso de los minutos, Columbus Crew reaccionó ante el control que estaba siendo sometido por su rival y comenzó una disputa del balón en el centro del campo. Ninguno de los rivales conseguía mostrar superioridad sobre el otro, lo que llevó a que apenas se viesen llegadas sobre ninguna de las áreas. La única manera en la que se pudo ver acercamientos en las porterías fue con acciones a balón parado que apenas entramaron riesgo para los guardametas.

En los minutos finales fueron los locales los que tuvieron que a pesar de contar con una amplia ventaja, presionó para llegar al descanso con una mayor distancia. Sin embargo, los defensores del Crew no se dejaron superar, acabando con los dos goles de ventaja de su rival.

Columbus no encuentra la llave

La segunda mitad continuó bajo la misma dinámica de cómo acabó la anterior. Los Angeles FC tratando de dominar el encuentro y buscando un gol que les permitiese asegurar la victoria. Un par de llegadas no fueron suficientes y pronto pasó el conjunto visitante a llevar la iniciativa.

No fue hatsa pasada la hora de partido cuando se comenzó a ver a un Columbus Crew más activo en el ataque y buscando tener mejores llegadas que su rival. Pero su insistencia no tenía la recompensa del gol, ni tan siquiera la de poder crear ocasiones claras de gol. Esto fue a causa del gran planteamiento defensivo de los angelinos, que con un intenso repliegue, no permitía que se creasen espacios.

gettyimages.com

Esta circunstancia obligo al entrenador visitante a realizar algunos cambios en el once inicial con la clara intención de tener mayor presencia en el ataque. Sin embargo a penas consiguió su objetivo. El Crew controló el balón, sí, pero las mejores ocasiones llegaron por parte de los locales que supieron aprovechar a la contra los espacios que se crearon a la espalda del rival.

Por más que lo intentaron, los visitantes no podían superar a la defensa de un LAFC que estaba cuajando uno de sus mejores partido. En cambio en ataque, estos fueron los que tuvieron mejores oportunidades, ya que en el tiempo de descuento, Blessing anotó un gol que no fue dado por válido a causa de estar en fuera de juego.

Esto terminó por darle la victoria al equipo local en uno de sus momentos más bajos, con alguno de sus mejores jugadores en la Copa del Mundo.