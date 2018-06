Portugal vs Irán en vivo y en directo online en Mundial Rusia 2018

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Portugal vs Irán en vivo, perteneciente a la 3ª jornada de la fase de grupos en el Mundial Rusia 2018. El encuentro tendrá lugar en el Mordovia Arena a partir de las 20:00 horas (19:00 en Canarias y Portugal).

Posibles alineaciones partido Portugal vs Irán en vivo.

Fotografía: Alex Livesey // Getty Images

El colegiado encargado de impartir justicia en el partido Portugal vs Irán en vivo será el paraguayo Enrique Cáceres. Conocido por ser uno de los mejores árbitros de la Copa Libertadores, ya dirigió el Rusia 3-1 Egipto del Grupo A.

Fotografía: FIFA

El estadio que acogerá este partido Portugal vs Irán en vivo será el Mordovia Arena. Situado en la ciudad rusa de Saransk, fue inaugurado en abril de este mismo año y tiene capacidad para unos 44.000 espectadores. Ya ha acogido el Perú 0-1 Dinamarca y el Colombia 1-2 Japón

Atentos en el partido Portugal vs Irán en vivo a: Alireza Jahanbakhsh en Irán. Máximo goleador de Eredivise, el extremo iraní no ha aparecido en las dos primeras jornadas y se espera que asuma los galones y que sea el jugador que ha destacado tanto en Holanda.

Atentos en el partido Portugal vs Irán en vivo a: Cristiano Ronaldo en Portugal. La estrella del Real Madrid es el gran motivo por el que los lusos estén luchando por el liderato del grupo. Ha marcado todos los goles de la Seleção y su tanto ante Marruecos fue decisivo en el último partido.

Fotografía: Amin Mohammad // Getty Images

Por su parte, Carlos Queiroz cuestionó el arbitraje que sufrió su equipo en el España - Irán de la segunda jornada. En su opinión, el colegiado no tuvo una buena actuación: "Queremos saber cuáles son las reglas. Si hay una lesión, se hace una reunión y se resuelve. Si hay problemas en la seguridad, se hace una reunión y se resuelve, pero si hay problemas en el arbitraje tienes que escribir a la FIFA", lamentó el seleccionador.

Fotografía: Amin Mohammad // Getty Images

Pese a que el empate les vale, Fernando Santos sólo piensa en ganar a Irán para intentar alcanzar el primer puesto: "Portugal no puede jugar para empatar, tiene que jugar para ganar. Ya les di ese mensaje. Cuando tengan el balón tiene que ser fuerte el objetivo, pero no se pueden exponer a situaciones que puedan ser peligrosas. Irán defiende muy bien y realiza bien el contraataque. Tenemos que ser compactos y defender para que el contragolpe de Irán no funcione", advirtió el técnico luso.

Sólo hay un precedente entre Irán y Portugal en la Copa del Mundo. Fue en Alemania 2006 y en aquel entonces la victoria fue para los lusos (2-0). Deco en la primera parte y Cristiano Ronaldo a diez minutos para el final pusieron los goles. Un partido especial para la estrella del Real Madrid, que marcó su primer gol en un Mundial

En su último partido, Irán levantó un muro que España sólo pudo derribar gracias a un gol de Diego Costa (1-0). El equipo islámico jugó su partido, defendiendo con las líneas muy juntas e intentando sorprender al contragolpe. La Roja sufrió y de qué manera para lograr el triunfo

Por otro lado, la situación de Irán es aún más delicada. Al cuadro islámico sólo le vale ganar; un empate les dejaría fuera de Rusia. De momento son los terceros de este Grupo B. La agónica victoria frente a Marruecos es la que mantiene al equipo de Carlos Queiroz con opciones de meterse en octavos de final.

En la segunda jornada, Portugal sufrió más de la cuenta para vencer por la mínima ante Marruecos (1-0). Un solitario tanto de Cristiano Ronaldo fue suficiente en un partido donde los lusos no jugaron bien y estuvieron contra las cuerdas en más de una ocasión.

No tiene margen de error Portugal. Pese a depender de sí mismos, pocas confianzas hay en la expedición lusa. Una derrota contra los iraníes dejaría al equipo das quinas fuera de Rusia. De momento, la Seleção es segunda del Grupo C con cuatro puntos. Están empatados a todo con España, pero es la Roja la que es líder porque ha recibido menos tarjetas amarillas.