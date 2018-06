Welbeck sigue sin debutar con Inglaterra

Si sorprendió el hecho de que Gareth Southgate no confiara en Danny Welbeck en el partido frente a Túnez que se decidió en los últimos minutos, más aún ha llamado la atención que el seleccionador inglés no le diera minutos al delantero del Arsenal frente a Panamá en un partido que el combinado de los Three Lions ha sorteado con mucha facilidad. Al descanso, Inglaterra ya ganaba por 5-0 a un conjunto panameño que no ha mostrado dificultad alguna y que se despide, junto a los tunecinos, de la cita mundialista. Con todo decidido, Southgate ha dado entrada a Jamie Vardy, Danny Rose y Fabian Delph, por lo que Welbeck ni siquiera ha tenido la oportunidad de intentar convencer a su técnico.

Aunque es cierto que la temporada del delantero inglés no ha sido la mejor, siguiendo, por otro lado, el camino de su equipo, Welbeck sí ha rendido bien cada vez que se ha enfundado la camiseta de su selección. Habrá que ver si su oportunidad llega en el último encuentro de esta fase de grupos frente a Bélgica en un duelo que determinará qué equipo se clasifica como primero y quién es el segundo de un Grupo G que se cruzará con los que pasen a la siguiente ronda del Grupo H.

Lo que está claro es que, al menos, Welbeck tendrá esa oportunidad ante el cuadro belga y otra en octavos, pues los Three Liones ya han sacado el billete para la siguiente fase. Serán, por tanto, dos encuentros en los que la dificultad será máxima para un combinado que está dejando muy buenas sensaciones en esta cita mundialista. Tras sorprender con un juego vertiginoso, rápido y combinativo en la primera parte ante Túnez, Inglaterra también brilló con luz propia frente a Panamá consiguiendo seis tantos, tres de ellos de un Harry Kane que ya encabeza la lista de goleadores.