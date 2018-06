Gareth Southgate: "A pesar de la victoria, soy bastante autocrítico"

Google Plus

Tras arrollar a su rival y consumar el pase a los octavos de final, con la victoria (6-1) de Inglaterra sobre Panamá, todo parecería que serían buenos dividendos en la selección inglesa, pero es todo lo contrario. Gareth Southgate salió molesto por cómo terminó el partido y porque se vio un bajón de juego drástico del primer al segundo tiempo, donde ya solo pudieron mantener la ventaja de cinco goles.

"No me gustó el inicio del partido y no estaba dentro del planteamiento la forma en que recibimos ese gol en la recta final del partido. Creo que el funcionamiento que tuvimos en el mediocampo fue bastante bueno, pero estoy siendo hipercrítico porque solo así es cómo podremos lograr nuestro objetivo", Gareth Southgate pese a conseguir una goleada, analizó los fallos que tuvo el equipo.

Fue tanta la molestia del técnico ingles, que afirmó que esta victoria no la disfrutó tanto como la del juego inaugural, donde vencieron con gol en tiempo añadido a Túnez. Por lo tanto, Southgate ya se enfoca en preparar de la mejor forma el encuentro ante Bélgica del próximo jueves, donde pelearán por tener el liderato del grupo G y tener un camino menos sinuoso para la fase de eliminación directa.

"Probablemente jugó mejor el equipo el otro día, pero hoy estábamos mejor delante de la portería. Sé cuántas personas estaban viendo en casa este domingo por la tarde el encuentro y es grandioso darles algo por lo que alegrarse" decía. El técnico inglés les ofreció a la gran afición de toda la isla esta gran victoria y también el pase a la siguiente ronda.

También tuvo palabras Southgate para la figura del partido, su capitán Harry Kane que consiguió un triplete y se coloca ahora como el máximo goleador en solitario de la competición. "Me alegré de que el capitán obtuviera su triplete. Sus goles nos han ayudado mucho hasta este momento y espero que siga en esta buena racha para que toda la selección siga en el mismo tono", sentenció el director técnico.