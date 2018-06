Argentina vs Nigeria en vivo y en directo online en Mundial Rusia 2018

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Argentina vs Nigeria en vivo, correspondiente a la última jornada del Mundial Rusia 2018. La transmisión minuto a minuto comenzará con el inicio del partido el martes 26 de junio a las 21:00 horas de Rusia.

Iwobi vs Mascherano en el amistoso de noviembre | Foto: @Argentina

El último encuentro entre el combinado africano y el equipo sudamericano fue en el mes de noviembre del año pasado, cuando jugaron un amistoso en Krasnodar, Rusia. En aquel encuentro ambos entrenadores buscaron probar sus plantillas en búsqueda de luces de cara al Mundial. El resultado final fue un sorprendente 2-4 a favor de Nigeria. Los anotadores para el equipo ganador fueron Iheanacho e Idowu y Alex Iwobi por duplicado. Por parte de Argentina se habían adelantado 2-0 con goles de Banega y Agüero, antes de ver el marcador remontado por sus rivales.

Cüneyt Çakır, el experimentado juez para el partido | Foto: @Argentina

Cüneyt Çakır será el juez encargado del partido Argentina vs Nigeria en vivo. El árbitro turco pitará su segundo partido en la presente Copa del Mundo, tras haber sido el colegiado del encuentro entre Marruecos e Irán que terminó con un 0-1 a favor del combinado asiático.

Saint Peterburg Stadium, el escenario del encuentro | Foto: @FIFAWorldCup

El partido Argentina vs Nigeria en vivo se disputará en el bello Saint Petersburg Stadium. El estadio del Zenit de aquella ciudad será el escenario para un duelo directo por la clasificación, siempre pendiente de lo que ocurre entre Croacia e Islandia. El imponente estadio tiene capacidad para 67,000 espectadores y ha sido la sede para partidos el Marruecos vs Irán, el Rusia vs Egipto y el Brasil vs Costa Rica.

El 'Jefecito' en conferencia de prensa | Foto: @Argentina

Tras la estrepitosa derrota argentina 3-0 ante el combinado croata, ya clasificado, los rumores y el ruido en torno al equipo albiceleste han sido muchos. Rumores sobre peleas en la interna, sobre la posible destitución de Sampaoli, y sobre muchos tópicos han llenado la semana de los jugadores argentinos. Sin embargo, con la victoria de Nigeria sobre Islandia, el equipo argentino se pudo tomar un respiro y pudo reavivar las esperanzas de clasificar a octavos. Así lo expresó Javier Mascherano, afirmando que la victoria de los africanos fue un mensaje que les dijo: "El destino te está dando otra oportunidad". Además, sabe que no todo depende de las esperanzas, según el ex-Barcelona, el equipo debe mejorar en su despliegue futbolístico y darlo todo para conseguir avanzar en el torneo.

Rohr, el DT del equipo nigeriano | Foto: @thenff

Por su parte, el DT de Nigeria, Rohr, tuvo que hacer retoques en su equipo tras haber caído derrotado con Croacia y dichos cambios le dieron resultados. Pasó a jugar con defensa de tres centrales, con dos delanteros centrales y con cambio de nombres. Así logró ganar 2-0 ante el equipo islandés, mostrando una cara mucho más agradable. El entrenador sabe que no será un partido sencillo ante el combinado argentino, pero tiene claro cuál debe ser la manera de aproximarse al encuentro. Su conjunto tendrá la intención de atacar la mayor parte del encuentro y buscará "aprovechar, al menos, la mitad de sus chances" para poder herir a una albiceleste golpeada.

Lio Messi, autor de un doblete en el último partido en mundiales entre Argentina y Nigeria | Foto: @FIFAWorldCup

El seleccionado de Argentina le lleva ventaja a Nigeria en cuanto a sus choques históricos. Los sudamericanos han ganado en cinco de los ocho encuentros que han disputado, mientras que Nigeria ha ganado dos. Es importante notar que cuatro de las cinco victorias de Argentina han sido por Copas del Mundo, mientras que ambas victorias nigerianas fueron en amistosos. El choque entre estas dos naciones se ha repetido en cuatro fases de grupos de mundiales y será el tercer encuentro consecutivo, pues se vieron las caras en las fases de grupo de 2010 y 2014. El último de ellos, en Brasil 2014, terminó 2-3 a favor de Argentina. Para los ganadores marcaron Messi en dos ocasiones y Marcos Rojo, mientras que Musa marcó un doblete para Nigeria.

Lionel Messi, la figura que necesita Argentina para pasar | Foto: @DFB_Team_ES

Argentina llega al encuentro ante Nigeria tras perder contra Croacia de manera lamentable. El seleccionado de Sampaoli dejó una imagen muy pobre y un rendimiento desastroso. Por eso, será vital la influencia que pueda tener Lionel Messi en el encuentro. El jugador del Barcelona no ha tenido su mejor rendimiento, lució impotente ante Islandia aunque tuvo mucha participación en el juego, pero contra Croacia casi ni tocó el esférico. Sin embargo, Messi es la estrella de la selección siendo el máximo goleador histórico de su equipo.

Musa, autor de dos goles ante Islandia | Foto: FIFA.com

Nigeria llega tras derrotar al combinado de Islandia 2-0, con un gran despliegue y logrando sortear las dificultades que impuso la defensa europea. En dicho encuentro Nigeria tuvo como figura rutilante a Ahmed Musa quien marcó un doblete. El delantero del CSKA de Moscú jugó un partido sorprendente y anotó su nombre en dos oportunidades en el marcador, ganando el premio al hombre del partido. Sin duda, su velocidad y profundidad será clave para las aspiraciones ofensivas de la selección africana.