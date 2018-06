Previa Australia – Perú: victoria para optar a octavos

Google Plus

Es evidente que la selección de Australia tiene complicado el pase a los octavos de final, pero se puede dar el caso perfectamente. “Los canguros” tienen que ganar sí o sí, no les queda otra alternativa, y si es por goleada mejor, pero no solo dependerán de ese resultado, ya que deben estar pendientes del otro partido del grupo: Dinamarca vs Francia.

Ahora mismo los daneses son segundos, pero una derrota le mandaría a casa, pero si marcan dos goles y pierden por una diferencia de un gol, pasarían ellos como terceros si Australia se conformase con el uno a cero, por lo que es vital para ambos equipos no perder la concentración. Por otro lado, En caso de que Francia gane por 2-1 y Australia por 1-0, el segundo clasificado del Grupo se decidiría por puntos de Fair Play, y en esa característica, Dinamarca suma una tarjeta amarilla más.

En el caso de Perú, su primer Mundial desde España 1982, querrán irse a su país con un gran sabor de boca sacando al menos un puntito y porque no, la victoria que significaría dejar a los oceánicos fuera de esta cita mundialista.

Nunca pierdas la esperanza

Australia está cerca de repetir el registro que tuvo en Sudáfrica 2010 (una victoria, un empate y una derrota). En dicha oportunidad ganó su último partido por 2-1. En el primer partido tuvieron ante las cuerdas a Francia con ese empate a uno que se rompió en la recta final de encuentro por un gol en propia meta de Behich.

La Selección de Australia se pone a punto de cara a este partido | Foto: @Socceroos

En el segundo partido salieron con las ideas más claras, pero Dinamarca fue el primero en golpear con un golazo de Christian Eriksen, el mejor hasta ahora de su país, sin duda alguna. El VAR ayudó a Australia a tener un penalti a favor, fue Jedinak, como en el partido ante Francia, quien anotaría el mismo. El empate a uno aguantó hasta el final del encuentro y esta última jornada queda muy reñida.

Ya con el billete de vuelta

Perú se tuvo que sacar el billete de vuelta tras acabar el segundo partido ante Francia. En la primera jornada perdieron por la mínima ante Dinamarca con gol de Yossuf Poulsen. Además, los peruanos fallaron un penalti en el descuento de la primera mitad que les hubiera permitido ponerse por delante en el marcador y puede que otro gallo estaría cantando a día de hoy, nunca se sabe.

Una afición que nunca dejará de animar | Foto @Conmebol

En su segundo partido se enfrentaron a la actual subcampeona de Europa, un gol de Mbappé en el minuto 34 les dejó fuera de este Mundial. Un torneo que no visitaban desde el año 1982, la alegría de muchos aficionados por volver a ver a su país en un Mundial o a los nuevos aficionados verle por primera vez también animarán a Perú como si se jugarán la vida ante Australia, por lo que nadie puede decir que este partido está sentenciado.

Este será el primer enfrentamiento en la historia entre Perú y Australia en competición oficial, tampoco data ningún amistoso entre ambas selecciones.

Colegiado local

El encargado de llevar el orden en este partido será Sergei Karasev, ruso de 39 años nacido en Moscú. Desde el año 2010 es árbitro FIFA. Habitualmente dirige encuentros de la Premier League rusa. También se le ha visto en partidos de clasificación de la Copa del Mundo 2014, Eurocopa del 2016 y también los juegos Olímpicos de ese mismo año, será su primer encuentro en un Mundial.

Foto: Atlético de Madrid

Viendo los números de media que arroja Sergey Karasev, se observa que es un árbitro más propenso al diálogo que a mostrar tarjetas. De hecho, ha enseñado 1202 amarillas en 302 partidos en todas las competiciones, lo que da a poco menos de cuatro amonestados por partido un número bastante bajo para el promedio. Por otro lado, mostró 69 tarjetas rojas, 41 de ellas por doble amarilla y los 28 restantes de manera directa. Además, sancionó un total de 109 penaltis.