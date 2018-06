Age Hareide: "Francia tiene muy buenos jugadores en cada posición, aunque sigue sin convencer"

Dinamarca empató 1-1 ante Australia en Samara, marcha segunda del grupo C con cuatro puntos tras dos jornadas disputadas y sus opciones para avanzar los octavos de final están intactas. Age Hareide es consciente que sus dirigidos jugarán hoy un partido frente a Francia en Moscú e insistió que buscarán su clasificación para la ronda de eliminación directa: "No critiqué a Francia, solo la compare con aquella selección campeona de 1998. Mis declaraciones fueron sacadas de contexto y estoy convencido que esa fue la mejor generación francesa. Ellos tienen muy buenos jugadores en cada posición, siguen sin convencer. También están acostumbrados a jugar esta clase partidos y los he estudiado minuciosamente. Sé que un empate nos beneficia, pero saldremos a concretar nuestro objetivo. No podemos dejarles espacios, debemos estar sólidos en todas las líneas. Tampoco tuvimos un gran desempeño en las primeras dos jornadas y estamos en óptimas condiciones".

Age Hareide saludando al equipo arbitral | Foto: Getty Images

El experimentado seleccionador noruego también analizó la zona e insistió que Perú fue la selección que mejor jugó aunque los resultados no la acompañaron: "Cuando analicé los amistosos de ellos me dí cuenta que son talentosos, es quizás el mejor equipo del grupo aunque sus resultados fueron adversos. Todos jugamos en simultáneo y estaremos atentos al desenlace del encuentro entre Australia y Perú". Dinamarca acumula 17 encuentros al hilo sin conocer la derrota, se ha enfrentado 13 con su similar francés y perdió 2-1 el 11 de octubre de 2015 en Copenhague (amistoso). También guarda gratos recuerdos de su último duelo mundialista en Corea del Sur y Japón 2002 (2-0 en Incheon).