Christian Eriksen: "Nosotros también queremos ganar el Grupo C"

Dinamarca marcha segunda del grupo C con cuatro puntos y buscará vencer a la favorita, Francia, en un auténtico partidazo. Christian Eriksen sabe que será un gran desafío ganar una zona exigente y cuando se le preguntó sobre sus sensaciones fue directo: "Francia quiere terminar primera, pero nosotros también y no es algo imposible. Es mi tercer Mundial, el primero vine como un aprendiz, luego no me fue bien y sería algo extraordinario avanzar a los octavos de final. Queremos dar lo mejor y dejar huella en esta justa mundialista, no importan las indiviudalidades si no que el equipo cumpla los objetivos establecidos".

Age Hareide se deshizo en elogios para el centrocampista de los Spurs y será uno de sus ases en ataque para el duelo con los franceses: "Christian es una de nuestras estrellas, él tuvo un desempeño notable en Dublín, es modesto, adora el fútbol, cuanto más juega es feliz, tiene una gran influencia entre los jóvenes y se inspiran de él". La selección danesa anhela extender el invicto y seguir afianzándose con nuevas certezas tras no haber clasificado para la Eurocopa Francia 2016. El portero, Kasper Schmeichel, que milita en el Leicester, dijo: "Podíamos estar ya clasificados, pero si al principio nos hubieran dicho que tendríamos cuatro puntos lo habríamos firmado. Nos hubiera encantando tener un partido más asequible al final y lo afrontaremos con confianza".

Kasper Schmeichel aplaudiendo tras el encuentro ante Australia | Foto: Getty Images

En Francia 1998 y Corea del Sur y Japón 2002 superó la fase de grupos, mientras que Sudáfrica 2010 no tuvo fortuna. El combinado europeo no podrá contar con Yussuf Poulsen por acumulación de tarjetas amarillas y apostará por su mejor once inicial en busca de concretar otra hazaña deportiva. Todas las partes involucradas sienten que es el momento idóneo para demostrar con argumentos contundentes su estadía en la Copa del Mundo Rusia 2018.