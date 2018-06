Previa México - Suecia: por la búsqueda del boleto a la siguiente ronda

Google Plus

El grupo F es el único de la competencia en el que el puntero puede quedar fuera y el colero se puede meter como segundo lugar de grupo. La derrota de Suecia ante Alemania de último minuto complicó todo para estas dos naciones. Por un lado, México ha sido el conjunto que ha desplegado un mejor fútbol, pero para reafirmar esta condición necesitará por lo menos de un empate para amarrar el primero de grupo. En cambio, a los suecos les urge una victoria y esperar a que los teutones no la consigan cuando enfrenten a Corea.

Dar un paso sólido a octavos

Una de las sorpresas más gratas ha sido el Tricolor, debido a que en los partidos amistosos dejó mucho que desear, sin embargo, en el primer partido dieron una excelente versión para derrotar con autoridad a Alemania por la mínima; mientras que contra Corea del Sur a pesar de que los asiáticos jugaron defensivamente, México fue inteligente y paciente para saber aprovechar los momentos oportunos del partido y llevarse la victoria. Hombres como Carlos Vela, Héctor Herrera y Guillermo Ochoa han sido futbolistas fundamentales para la obtención de las victorias

A diferencia de todo el proceso, Juan Carlos Osorio en este Mundial parece que ha encontrado un once ideal, debido a que en el segundo partido solamente realizó una modificación sacando a Hugo Ayala e ingresando a Edson Álvarez. Todo parece indicar que para este cotejo repetirá la base que ha jugado el Mundial, no obstante, algunos medios mexicanos especulan que Hirving Lozano no sería de la partida inicial y en su lugar podría estar jugando Jesús ‘tecatito’ Corona.

México asegurará ser primero de grupo al ganar o empatar, sin embargo, una derrota complicaría todo el panorama porque si Suecia y Alemania llegan a ganar 1-0, todos los equipos empatarían en los criterios de desempate y tendría que ser el punto de fair play para determinar quién avanzaría.

En declaraciones previas al partido, Juan Carlos Osorio comento que la idea de ganar todos los partidos se mantiene: "Hemos hecho y seguimos haciendo un equipo que merezca ganar. El futbol mañana hablará también. Enfrentamos a una selección que sabe y le ha costado llegar. Vamos a disfrutar como lo hemos hecho hasta ahora, con toda la motivación y confianza del cuerpo técnico".

Aprovechar el juego aéreo

Hay tres aspectos en los cuales Suecia será un equipo complicado para el Tricolor. Primeramente, porque se defienden ordenadamente, no dejan espacios y están bien coordinados. En segundo, son uno de los equipos más altos del Mundial Rusia 2018, por lo que las jugadas de táctica fija podrían ser una de sus principales armas. Por último, los contragolpes han sido parte fundamental para generar daño, fue así como le marcaron el gol a Alemania en el pasado partido.

Suecia comenzó su andar con una apretada y dramática victoria ante Corea del Sur, incluyendo la participación del VAR para la marcación de la pena máxima. En el siguiente duelo se pusieron en ventaja en el primer tiempo ante los teutones, no obstante, no aguantaron el embate y terminaron por caer en el último segundo mediante una genialidad de Toni Kroos.

Los suecos necesitan ganar y que Alemania no gane ante Corea. Si ambos llegan a ganar, los suecos tendrían que ganar por dos o más goles de diferencia.

Por su parte Janne Andersson comentó que van por el pase sí o sí: "Tenemos más por ganar que por perder. Estamos ante una oportunidad y hay más que ganar. Mentalmente estamos fuertes y creemos en lo que hacemos".

Antecedentes

Nueve enfrentamientos históricos registran ambas selecciones, favoreciendo a Suecia con cuatro victorias, a cambio de dos empates y dos derrotas. Solamente en una ocasión se han enfrentado en Copa del Mundo y fue en 1958 con goleada sueca de tres por cero.

Jugadores a seguir

Emil Forsberg: Tal vez no es la máxima figura en renombre, pero el mediocampista puede ser el factor decisivo para cambiar el rumbo del partido con la inteligencia que tiene para distribuir y filtrar balones, así como para pegarle de larga distancia, por lo que tendrá que hacer acto de presencia para encaminar a Suecia a la victoria.

Carlos Vela: Después de perderse el último Mundial por decisiones personales, el jugador de Los Ángeles se encuentra en un óptimo nivel que se ha mostrado en la cancha, ya que ha sido el jugador de México más talentoso, capaz de aguantar el balón o realizar conducciones para pegarle de media distancia, aunque una de sus principales virtudes es la visión con la que cuenta para colocar balones precisos a los delanteros.

