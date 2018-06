Andersson: ''Estamos bien mentalmente''

Janne Anderson compareció ante los medios en la previa del importantísimo partido de su selección en este mundial. Es un partido a vida o muerte para el combinado sueco que debe de ganar a México si quiere estar en la ronda de eliminatorias y además podría hacerlo como primera de grupo. Tras la dura derrota frente a la actual campeona del torneo la selección sueca dirigida por Anderson ha seguido entrenando esta semana.

Precisamente la primera pregunta iba sobre cómo se siente el grupo tras esa dura derrota en el último minuto frente a Alemania: ‘’Nos sentimos bien, estamos bien mentalmente, el partido frente a los campeones del mundo nos ha hecho más fuertes, haremos todo lo posible por ganar el siguiente partido, somos muy fuertes mentalmente, haremos todo lo posible para ganar mañana’’.

Respecto a cuales eran los puntos fuertes de México el seleccionador sueco respondió: ‘’Son un gran equipo de fútbol, no puedes especular con ellos y tienen jugadores con una gran calidad táctica’’. El preparador también fue preguntado por si todos los jugadores estaban disponibles ya que algunos como Larsson y Toivonnen podían ser duda: ‘’Todos los jugadores están disponibles, hemos preparado bien el partido y estamos preparados y bien recuperados físicamente para el partido de mañana’’.

Es posible que se dé la situación de un posible triple empate entre Suecia, Alemania y México y el seleccionador fue preguntado sobre si ha avisado a los jugadores sobre el fair play: ‘’Es bueno si no hacemos faltas y jugamos bien pero no nos centramos en eso, solo pensamos en hacer un buen partido y pasar de la fase de grupos.

Por último sobre si va a realizar algún cambio en la alineación, Andersson respondió lo siguiente: ‘’Hemos hecho un buen trabajo hasta ahora, no creo que hagamos muchos cambios, algunos jugadores han hecho un trabajo brillante y si no es necesario no tocaremos el once inicial’’.

Estas han sido las palabras de Janne Andersson en la previa del partido frente a México en el que la selección de Suecia se juega su presencia en los octavos de final.