Shin Tae-Yong: "tenemos un uno por ciento de esperanzas de ganar a Alemania"

En la República de Corea son conscientes de que ya están fuera de la Copa del Mundo (las dos derrotas ante Suecia y México fueron las que apearon al conjunto comorense). Aún y todo, la Selección Coreana puede ser determinante en el desenlace del Grupo F, dado que dependiendo del resultado, podría dejar fuera de la competición a la todopoderosa y actual campeona, Alemania (Los de Löw dependerán de sí mismos en caso de lograr la victoria sobre la selección coreana). Los surcoreanos seguro que trataran de abandonar Rusia con buen sabor de boca, ¿y qué mejor plato para ello que la victoria ante la selección germana? La que peor lo tiene de todo el grupo parece Suecia, pero todo está por decidir en una última jornada de infarto y no apta para cardíacos del Grupo F.

El entrenador del equipo surcoreano tiene claro que no les será nada fácil batir a la selección alemana, ya que es un rival aún más fuerte que Suecia o México. Aunque Shin Tae-Yong es consciente de que Alemania no está a su nivel óptimo: “nosotros no hemos tenido buenos resultados y Alemania no ha jugado como esperaba tampoco. Será un rival más duro de lo que habría sido en otras circunstancias”.

Tae-Yong quiso recalcar la importancia que tiene tener en el grupo a la selección dirigida por Joachim Löw: “a Alemania la analizamos desde el sorteo, y sabíamos que los jugadores cambiarían en función de cada partido, pero la situación tampoco es la esperada”. Subrayó también una de las armas más poderosas que tienen los germanos: las rotaciones gracias a un fondo de armario envidiable a los ojos de cualquiera.

El seleccionador se mostró muy pesimista en cuanto a sus opciones de cara a ganar a Alemania, alegando que tan solo tienen un uno por ciento de esperanzas de ganar, aunque añadió que eso no quitaba para que ellos lo intentasen de todos modos. La frase que habría que recalcar de toda la rueda de prensa es esta de a continuación: “no tuvimos suficiente tiempo para prepararnos estratégicamente para un partido como el que tenemos ante Alemania”.