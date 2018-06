Didier Deschamps: "Lo más importante es este grupo"

Google Plus

la Selección Francesa de Fútbol ya consiguió su primer objetivo en esta Copa del Mundo que se está disputando en Rusia: clasificar a los octavos de final. Ahora, el siguiente paso será quedar primero en el Grupo C. Pero no lo tendrá fácil ya que enfrente tendrá a Dinamarca, el segundo del grupo con cuatro puntos y que, en caso de ganar, pasará como primero y enfrentará al segundo del grupo D.

Por eso, en rueda de prensa, el entrenador Didier Deschamps comentó sobre esta situación: "Al principio, sabíamos que si alcanzábamos los seis puntos, significaba que estaríamos clasificados. Ahora que lo logramos, el objetivo mañana será asegurar el primer puesto".

"Dos resultados nos permiten terminar primeros: el empate y el triunfo. Pero nunca le diría a mi equipo que jueguen para empatar, más allá de que este resultado sea el más conveniente para los dos. Quiero que mis jugadores ingresen al campo de juego con el objetivo de llevarse los tres puntos", aclaró el entrenador que tiene muy claro que su equipo debe ganar y no pensar en sumar un punto.

Pero eso no significa que ese sea el resultado y el entrenador francés lo sabe: "Después, lo que suceda en el partido no lo sé. El tiempo y la temperatura también es un rival para nosotros. Jugar tarde y con humedad, promueve la intensidad, pero nuestra intención no es quejarnos de eso".

En cuanto a los once que iniciarán este duelo, dijo: "Para este partido son varios los criterios que debemos tener en cuenta para armar el equipo. Los partidos jugados, el rendimiento individual, la cantidad de tarjetas amarillas recibidas. Esto me permitirá administrar el equipo para el próximo partido, el mejor equipo y el más competitivo en relación a nuestro objetivo".

"Tengo 23 jugadores y todos tienen un papel por desempeñar. Lo más importante para mí es el grupo. Todos merecen jugar si se pudiera, por mí que jueguen todos, pero no se puede", concluyó hablando sobre su plantilla el entrenador de 49 años.

En cuanto a la especulación de si el rival en octavos es Croacia, en caso de salir segundo, Nigeria, Argentina o Islandia si Francia sale primero y alguno de estos equipos segundos, Deschamps opinó: "No hago ese tipo de razonamientos en este momento. No hay lugar para eso".

Luego, el entrenador se refirió a la relación que tiene con todo el grupo, en especial con Antoine Griezmann: "Discuto con él y los demás. Paso mucho tiempo con ellos, no quiero perder a nadie durante la competencia. Antoine no es un caso aparte, hablo con todos los jugadores. Antes de tomar una decisión, prefiero tener sus sentimientos. Puedo seguir su camino o no si creo que es mejor para el equipo".

Por último, el entrenador de la selección francesa dio su punto de vista sobre el Mundial de Rusia 2018: "No recuerdo haber visto un nivel tan alto de dificultad en la Copa del Mundo, ya sea como entrenador o como jugador. Los llamados equipos débiles están listos para enfrentar a los poderosos. Tienes que estar listo de inmediato para enfrentar a estos equipos".