Max Gradel deja definitivamente el Bournemouth

Punto y final a la vinculación de Max Gradel con el Bournemouth. El jugador de Abidjan, Costa de Marfil, ha tenido una relación algo peculiar con el conjunto del sur de Inglaterra, pues entre cesiones, tanto al propio Bournemouth como a otros clubes, y ventas, apenas ha encontrado regularidad a lo largo de su trayectoria. Ahora, con 30 años, el extremo izquierdo parece que se va a asentar en el Toulouse francés, con el que ya ha disputado la pasada temporada, en calidad de cedido, 35 partidos, anotando once goles y repartiendo cuatro asistencias. La cantidad por la que se ha hecho oficial el traspaso no ha sido comunicada por ninguno de los dos conjuntos.

Max Gradel ha estado en el Bournemouth en dos etapas

Gradel, que es un jugador formado en las categorías inferiores del Leicester City, tuvo su primer contacto con el equipo del Vitality Stadium en la temporada 07/08, cuando llegó cedido de los Foxes. Disputando 34 partidos de League One, sus nueve goles no fueron suficientes para evitar el descenso de los Cherries a League Two tras quedar en 21ª posición. De vuelta al Leicester, Gradel se marchó al Leeds libre en la temporada 2009/2010, equipo en el que estuvo dos campañas antes de salir al Saint-Étienne por dos millones de euros. Estando en el club galo, el Bournemouth volvió a interesarse por él y lo compró por diez millones en la temporada 15/16. En este segundo paso por las filas de los Cherries, el costamarfileño apenas ha sumado 28 partidos en dos años, cifra muy pobre que terminó desembocando en una cesión el pasado año.

Sin entrar en los planes de Eddie Howe, el Bournemouth prefirió buscar una salida para un futbolista que sí se ha sentido cómodo en un Toulouse que ya cuenta con él en propiedad. En definitiva, Max Gradel puede presumir de haber sumado 62 partidos con el equipo del Vitality Stadium, viviendo, además, dos épocas diametralmente opuestas. Tras formar parte del descenso a una de las categorías más bajas del fútbol profesional británico, Gradel también puedo corretear por los campos de Premier League tras el resurgir del Bournemouth.