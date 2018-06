Análisis Dinamarca - Francia: el conservadurismo sirve para estar en octavos

Google Plus

Se terminaron los partidos para las cuatro selecciones del Grupo C. La tercera jornada deparaba dos encuentros de máximo interés que tenían como premio el pase a los octavos de final. Australia no pudo doblegar a Perú, que se despidió de la Copa del Mundo con tres puntos en el casillero. En el otro partido (Dinamarca vs Francia), ambas selecciones dieron por bueno el empate que les clasificaba para las rondas eliminatorias de la competición.

El choque se disputó en el Estadio Olímpico Luzhnikí ante la mirada de los 80.000 espectadores de capacidad máxima que tiene el recinto. Lo que prometía ser un espectáculo futbolístico terminó convirtiéndose en un pacto para sellar una ansiada clasificación a la siguiente fase del torneo. Pese a ello, ambas escuadras dejaron detalles más que interesantes sobre el césped.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

El objetivo fue anular las armas del rival

Dinamarca propuso una alineación parecida a la que utilizó en los dos primero partidos, aunque con matices. Åge Hareide apostó por una variante más defensiva (4-1-4-1) con la novedad de Christensen en el pivote defensivo. Por su parte, Francia salió por un 4-2-3-1 con hasta seis cambios respecto a la anterior jornada: Mandanda, Sidibé, Kimpembe, N'Zonzi, Dembélé y Lemar.

El objetivo de ambas selecciones fue anular al mejor jugador de la otra: Eriksen y Griezmann Los planteamientos tácticos fueron parecidos en la base, aunque diferenciados en la ejecución. La idea de ambas selecciones fue anular a la máxima estrella rival (Eriksen, Griezmann). El plan fue utilizar el doble pivote para bajar la influencia de las dos estrellas sobre el verde de Luzhnikí. En el bando galo ese sistema lo encabezaban N'Zonzi y Kanté, mientras que los daneses Delaney retrasaba su posición posicionándose ligeramente por delante de Christensen. Esto imposibilitó la creación de peligro.

Pese a que Dinamarca se agazapó en propio campo para defender, en el arranque intentó crear peligro fijando a Cornelius para hacer daño por bandas, puesto que los laterales franceses son siempre muy ofensivos. Francia, por su parte, fue ganando terreno, pero no encontraba la manera de marcar. Ni abriendo el juego a las bandas (Dembélé en la derecha, Lemar en la izquierda) podían generar ocasiones de gol. Con esta tónica, Antoine Griezmann retrasó su posición para generar fútbol desde más atrás, situación contraria a la de Dinamarca que, al no tener el control, vio como Eriksen no apareció.

El público se desespera

Los azules, viendo que no podían hacer nada ante la defensa danesa, decidieron no arriesgar. El empate les valía para pasar como líderes de grupo a octavos y Dinamarca no parecía por la labor de intentar ir a por el partido. El juego entonces entró en una fase pasiva, con ambos equipos escondidos sin crear grandes ocasiones, situación que desesperó al público, que comenzó a silbar.

Kanté fue una de las claves de Francia mientras que Braithwaite lo fue para Dinamarca | Foto: FIFA

El interés estuvo en el debut de Benjamin Mendy para Francia. El futbolista del Manchester City ha tenido una temporada complicada por las lesiones, pero Deschamps quiso ponerle en el campo para que cogiera ritmo de competición, a parte de para hacer descansar a Lucas, que se fundió subiendo la banda durante todo el partido. Para los nórdicos se iniciaron en un Mundial Fischer y Dolberg, este último tras haber completado una temporada irregular en Ámsterdam.

Ninguno de los dos equipos quiso arriesgar, sabiendo que el resultado era bueno Hacia el final del encuentro, Dinamarca avanzó sus líneas, dando la ligera sensación de que podía intentar un tanto que hiciera saltar la sorpresa, pero todo quedó en un mero espejismo. Los bleus, ante esta situación, se pusieron a pasarse el esférico para tener la máxima tranquilidad. Con todo decidido, el colegiado pitó el final del choque.

¿Cómo llegan ambas selecciones a octavos?

Dinamarca consiguió la clasificación como segunda de grupo, habiendo ganado un partido y empatado el otro. El balance de tantos se queda en 2 a favor, 1 en contra. Los daneses no dejan buenas sensaciones de cara a la fase decisiva del Mundial. Por plantilla, tenían calidad de sobra para haber propuesto otro tipo de fútbol. Ante Perú fueron claramente inferiores y, de hecho, no merecieron la victoria, pero un fogonazo de su ataque les dio los tres puntos. Australia les puso en apuros, pero terminaron sacando otro empate.

Eriksen no ha tenido el protagonismo esperado hasta la fecha. Su selección le necesita en octavos | Foto: FIFA

Dinamarca necesita que su jugador estrella, Eriksen, tenga más presencia en creación Da la sensación entonces que este combinado no necesita jugar muy vistoso para sacar los resultados. En defensa han sido infranqueables, la queja está en ataque, un único gol con piezas como Jorgensen o Eriksen es poco. Precisamente hay que hablar sobre el spur, que no aparece. Pese a que ha marcado un gol y ha dado una asistencia, su equipo necesita que incida más en ataque, será muy necesario para octavos.

Francia, por su parte, llega también con una sensación amarga. Primera de grupo con casi pleno de victorias (solo un empate), los de Deschamps no muestran toda la calidad que por nombre tiene esta selección. Cuando el técnico dio la convocatoria, jugador por jugador, daba la sensación de que eran claros candidatos a la Copa del Mundo, pero en los partidos ha dejado otra sensación.

Griezmann, el jugón de Francia, en una acción contra Kjaer, central de Dinamarca | Foto: FIFA