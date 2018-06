Serbia vs Brasil en vivo y en directo online en Mundial Rusia 2018

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Serbia vs Brasil en vivo, perteneciente a la tercera jornada del Mundial de Rusia 2018. El encuentro tendrá lugar en el Otkrytie Arena a partir de las 20:00 horas.

Ambas selecciones luchan por el objetivo de clasificarse a la siguiente fase del Mundial. Sin embargo, los resultados de las dos jornadas anteriores marcaran las necesidades de las dos selecciones. A Brasil con un empate le bastaría para pasar mientras que Serbia está obligada a conseguir la victoria si quiere llegar a octavos. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último enfrentamiento entre Serbia y Brasil fue en un amistoso el 6 de junio de 2014, preparatorio para el Mundial de ese año, cuyo resultado fue el de 1-0 a favor de la Canarinha con un solitario gol de Fred.

Alireza Faghani durante un partido de la Copa Confederaciones. | Fuente: FIFA.com

El colegiado de este Serbia vs Brasil en vivo será iraní Alireza Faghani árbitro internacional FIFA desde 2008. Durante su carrera ha dirigido tres finales de la Champions Asiática,cubriendo la final de la Copa Asiática en 2015, la semifinal del mundialito de ese año y la Copa Confederaciones de 2017.

Fuente: Spartak de Moscú

Con un capacidad de 46.000 espectadores,el Otkrytie Arena también conocido como estadio Spartak, es donde habitualmente juega el equipo de fútbol del Spartak de Moscú. Aparte de este partido, acogerá el encuentro por el tercer y cuarto puesto y un partido de octavos de final.​

Kolarov celebrando un gol con su equipo. | Fuente: FIFA via Getty Images

En la vispera del Serbia-Brasil, Kolarov anunció ante los medios de comunicación que "es un partido dificfl pero no imposible"

Coutinho en un amistoso frente a Argentina. |Fuente: FIFA via Getty Images

Atentos en el partido Serbia vs Brasil en vivo a Coutinho, que está realizando un gran Mundial al anotar dos goles en los dos partidos disputados con su equipo, erigiendose el lider por encima de jugadores con en teoría mayor jerarquía como Neymar

Milinkovic-Savil contra Costa Rica. | Fuente: Federación Serbia

Atentos en el partido Serbia vs Brasil en vivo a Sergej Milinković-Savić. La esperanza serbia para este Mundial, que a pesar de no haber brillado como se esperaba de él en el partido frente a Suiza, no hay duda de que dará el máximo en el choque vital que se avecina. ​

Krstajic en rueda de prensa. | Fuente: Federación Serbia

El seleccionador serbio, Krstajic dijo ante los medios: "Para los jugadores, es el partido más importante, nos puede clasificar para octavos de final"​

Gabriel Jesus y Thiago Silva pelean un balón frente a Costa Rica. | Fuente: Federación Brasileña

El último partido de Brasil este Mundial de Rusia fue contra la selección de Costa Rica, a la cual no doblegó hasta los minutos finales. Couthino y Neymar anotaron los goles para la victoria de 2-0 de Brasil que sigue dejando bastantes dudas para el siguiente encuentro. Cronica

A pesar de llegar como la favorita indiscutible para este Mundial, a Brasil se le está atragantando Rusia. Al igual que a otras selecciones de primer nivel, su primer partido fue decepcionante, no logrando pasar del empate frente a Suiza. Lograron ganar con apuros a Costa Rica y ahora se enfrentar a Serbia inmersos en dudas en torno a su juego y el pobre nivel de Neymar. Lo bueno es que les vale con el empate

Polémica celebración de Shaquiri. | Fuente: Getty Images

Serbia cayó derrotada ante Suiza en su último encuentro. Los balcanicos vieron como su rival remontaba el partido y les condenaba a ganar a Brasil para pasar de ronda. Mitrovic fue el autor del único tanto de Serbia, que perdió 1-2 frente a Suiza.

Serbia depende de sí misma para pasar. El problema es que tiene delante a una de las favoritas. Los balcanicos se encuentran con ganas de desquitarse de su mal partido frente a Suiza, donde además sufrieron una humillación por culpa de las celebraciones de algunos jugadores suizos. Esa rabia deben plasmarla en el terreno de juego y conseguir el hito de pasar a octavos.